Дискуссия о правах России в ПАСЕ напомнила Киеву о кануне Второй мировой

Дискуссия о правах России в ПАСЕ напомнила Киеву о кануне Второй мировой

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил Германию и Францию в стремлении «потакать агрессору» в лице России. Ранее в ПАСЕ предложили разрешить Москве вновь участвовать в работе организации

Делегаты в зале на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Приглашение России принять участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишает эту организацию смысла, заявил глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook. «Потакание» России роднит эту историю с раскладом сил накануне Второй мировой войны, считает он.

«Это плохой сигнал для всего демократического мира, и является ничем иным, как потаканием агрессору. В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг», — написал Арьев.

По его словам, он направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать на ситуацию, «когда ради политической целесообразности Германии и председательствующей в Совете Европы Франции» может быть сильно ограничен санкционный механизм, работающий в отношении России.

В апреле 2014 года из-за присоединения Крыма Россию лишили права голоса в ПАСЕ. Ее представителям также запретили состоять в руководящих органах ассамблеи и принимать участие в миссиях наблюдателей на выборах.