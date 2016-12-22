Совет Европы допустил исключение России из организации из-за взносов

Участие России в уставных органах Совета Европы будет прекращено, если она в следующем году не внесет платежи в бюджет организации. Об этом заявил генсек Совета Турбьерн Ягланд на дебатах о будущем организации, передает «Европейская правда».
«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы», — заявил Ягланд, отметив, что «нельзя быть наполовину членом» Совета Европы.
Он напомнил, что возможность накладывать дополнительные санкции на государство, не выполняющего членские взносы, предусмотрена в уставе организации.
«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года [с момента, как Россия не делает взносы,] будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы. — РБК) не просто может, а должен применить статью», — заявил генеральный секретарь.
По данным издания, Ягланд также впервые высказал предположение, что Россия может вообще покинуть организацию, до этого он отрицал такое развитие событий.
«Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», — заявил он, пообещав озвучить эту позицию на встрече комитета в конце недели.
В апреле 2014 года после присоединения Крыма делегация России лишилась права голоса и права участия в заседании уставных органов, а также возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи. В июне 2017 года Москва уведомила Совет Европы, что Россия приостанавливает выплаты взносов до восстановления полномочий своей делегации.
9 октября 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила не обсуждать доклад по полномочиям делегаций и вернуть его в профильную комиссию. Этот документ вносит изменения в регламент ассамблеи, которые позволили бы делегации России восстановить свое полноценное участие.