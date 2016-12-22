Совет Европы допустил исключение России из организации из-за взносов

Генсекретарь Совета Торбьерн Ягланд пригрозил исключить Россию из уставных органов организации. Он также впервые предположил, что Россия может вообще покинуть совет

Торбьерн Ягланд (Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

Участие России в уставных органах Совета Европы будет прекращено, если она в следующем году не внесет платежи в бюджет организации. Об этом заявил генсек Совета Турбьерн Ягланд на дебатах о будущем организации, передает «Европейская правда».

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы», — заявил Ягланд, отметив, что «нельзя быть наполовину членом» Совета Европы.

Он напомнил, что возможность накладывать дополнительные санкции на государство, не выполняющего членские взносы, предусмотрена в уставе организации.

«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года [с момента, как Россия не делает взносы,] будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы. — РБК) не просто может, а должен применить статью», — заявил генеральный секретарь.​​

По данным издания, Ягланд также впервые высказал предположение, что Россия может вообще покинуть организацию, до этого он отрицал такое развитие событий.

«Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», — заявил он, пообещав озвучить эту позицию на встрече комитета в конце недели.

В апреле 2014 года после присоединения Крыма делегация России лишилась права голоса и права участия в заседании уставных органов, а также возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи. В июне 2017 года Москва уведомила Совет Европы, что Россия приостанавливает выплаты взносов до восстановления полномочий своей делегации.

9 октября 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила не обсуждать доклад по полномочиям делегаций и вернуть его в профильную комиссию. Этот документ вносит изменения в регламент ассамблеи, которые позволили бы делегации России восстановить свое полноценное участие.