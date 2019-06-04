Украина «скорректирует» отношение к ПАСЕ из-за приглашения России

Приглашение для России принять участие в июньской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) скорее всего приведет к «коррекции» отношения к организации со стороны Киева. Об этом в эфире «Украинского радио» заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

Он пояснил, что Украина призывала международных партнеров голосовать против резолюции о приглашении российской стороны, чтобы таким образом привлечь Москву к ответственности за «совершенные преступления». «Голосование состоялось не так, как мы этого хотели», — признал Бондар и отметил, что, хоть «ничего архикритичного не произошло», Украина изменит своей отношение к ПАСЕ в сторону «более функционального способа».

ПАСЕ в первую очередь должна обеспечивать соблюдение всех прав человека и существования демократии в Европе, однако Россия этого не делает, а западные страны ей это «прощают», заключил Боднар.

3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, в которой предложил «отступить от правил» организации и пригласить на сессию парламенты стран, которые не представлены в ассамблее, в том числе и Россию. В Госдуме и Совфеде допускали, что Россия примет приглашение.