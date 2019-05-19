Президент Эстонии раскритиковала идею вернуть России право голоса в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд резко раскритиковала идею вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), после того как было достигнуто соглашение о сохранении России в ее составе. Об этом сообщает издание Postimees.

«Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству, после того как она нарушила международное право и свои обещания», — заявила Кальюлайд на конференции в Таллине.

В своей речи президент Эстонии также упомянула роль России в событиях в Грузии в 2008 году и на Украине с 2014 года.

Глава МИД Германии Хайко Маас 17 мая подтвердил договоренность по сохранению России в ПАСЕ. К соглашению пришли в ходе сессии Комитета министров Совета Европы.