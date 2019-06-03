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Комитет ПАСЕ предложил пригласить Россию на июньскую сессию ассамблеи
В организации предложили предоставить Москве необходимые полномочия для посещения сессии. Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году, а с 2017-го прекратила выплачивать членские взносы
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации необходимые полномочия для участия в июньской сессии. Документ (.pdf) размещен на официальном сайте ПАСЕ.

Комитет предложил «отступить от правил ПАСЕ» и пригласить на сессию в июне 2019 года парламенты стран, которые не представлены в ассамблее. Среди них — Босния и Герцеговина и Российская Федерация.

Одобренный проект резолюции должны рассмотреть в Страсбурге на пленарной сессии ПАСЕ 24 июня.

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Генсек Совета Европы заявил о кризисе в ПАСЕ из-за конфликта с Россией

Россия перестала принимать участие в работе ПАСЕ в 2016 году, после того как ее делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. Спустя год Москва прекратила выплачивать и членские взносы в организацию, а также предоставлять необходимые для участия делегаций на сессиях документы.

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд неоднократно выступал за то, чтобы разрешить конфликт с Россией и вернуть ее делегацию в ассамблею. В апреле ПАСЕ приняла резолюцию, обязывающую Россию сформировать новую делегацию и возобновить оплату взносов, чтобы не допустить кризисной ситуации.

Автор: Анна Трунина
Теги: ПАСЕ, российская делегация
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