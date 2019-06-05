США объявили награду за информацию о нарушении санкций Северной Кореей

Госдепартамент готов заплатить до $5 млн за сведения о поставках нефтепродуктов, оружия, об отмывании денег и киберпреступлениях, совершенных по поручению руководства КНДР

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Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение до $5 млн за информацию о нарушении КНДР санкционного режима. Соответствующее объявление размещено на сайте программы Rewards for Justice.

Вашингтон интересуют сведения о перегрузках с судна на судно угля из Северной Кореи или нефти, поставляемой в КНДР, а также информация о передаче других грузов на северокорейские суда. Кроме того, Госдеп заинтересован в сведениях о гражданах КНДР, работающих за рубежом и приносящих значительный доход северокорейскому правительству, бизнесменах, ведущих торговлю с Пхеньяном, и об ответственных за отмывание денег и киберпреступления. Информация об экспорте вооружений и поставках в страну предметов роскоши также востребована.

В конце июня 2018 года президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против Северной Кореи. В ходе второго саммита американского и северокорейского лидеров в Ханое в феврале Ким Чен Ын попросил снять ограничения, не связанные напрямую с оборонным сектором, говорил глава МИД КНДР Ли Ён Хо. Американская сторона утверждает, что Пхеньян попросил снять все действующие против него ограничения. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, при этом северокорейская сторона не конкретизировала, что именно готова предложить взамен. Позднее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон указывал, что Вашингтон рассмотрит вопрос об усилении санкций против Северной Кореи, если та не откажется от своей ядерной программы.