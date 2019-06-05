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Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
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США объявили награду за информацию о нарушении санкций Северной Кореей
Госдепартамент готов заплатить до $5 млн за сведения о поставках нефтепродуктов, оружия, об отмывании денег и киберпреступлениях, совершенных по поручению руководства КНДР
Фото: Damir Sagolj / Reuters

Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение до $5 млн за информацию о нарушении КНДР санкционного режима. Соответствующее объявление размещено на сайте программы Rewards for Justice.

Вашингтон интересуют сведения о перегрузках с судна на судно угля из Северной Кореи или нефти, поставляемой в КНДР, а также информация о передаче других грузов на северокорейские суда. Кроме того, Госдеп заинтересован в сведениях о гражданах КНДР, работающих за рубежом и приносящих значительный доход северокорейскому правительству, бизнесменах, ведущих торговлю с Пхеньяном, и об ответственных за отмывание денег и киберпреступления. Информация об экспорте вооружений и поставках в страну предметов роскоши также востребована.

Политика
США внесли два российских cудна в списки нарушителей санкций против КНДР

В конце июня 2018 года президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против Северной Кореи. В ходе второго саммита американского и северокорейского лидеров в Ханое в феврале Ким Чен Ын попросил снять ограничения, не связанные напрямую с оборонным сектором, говорил глава МИД КНДР Ли Ён Хо. Американская сторона утверждает, что Пхеньян попросил снять все действующие против него ограничения. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, при этом северокорейская сторона не конкретизировала, что именно готова предложить взамен. Позднее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон указывал, что Вашингтон рассмотрит вопрос об усилении санкций против Северной Кореи, если та не откажется от своей ядерной программы.

Фотогалерея 
Годы изоляции: самые продолжительные санкции США

В марте Минфин США внес в список нарушителей санкций против КНДР российские суда «Тантал» и «Витязь», которые, по его данным, участвовали в перегрузке нефти на суда из Северной Кореи. Кроме того, в нарушении санкционного режима заподозрили два порта, во Владивостоке и Находке. Россия неоднократно заявляла, что соблюдает международные санкции против Северной Кореи.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Госдепартамент США, КНДР, санкции
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