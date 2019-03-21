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США внесли два российских cудна в списки нарушителей санкций против КНДР
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Минфин США внес российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушающих санкции в отношении КНДР. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным Вашингтона, корабли участвовали в перегрузке нефти в море на северокорейские суда для обхода запрета на экспорт нефти Северной Корее. Минфин уточняет, что наличие судна в списке еще не означает введения против него санкций.

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В конце февраля Reuters со ссылкой на членов команды «Тантала» сообщал, что танкер как минимум четырежды участвовал в перегрузке топлива на танкеры Северной Кореи в период с октября 2017 по май 2018 года. Агентство указывало, что согласно документам, судно указывало местом назначения китайский порт Нинбо. Два собеседника Reuters также отметили, что по прибытии во Владивосток экипаж «Тантала» указывал, что передал топливо в море китайскому судну. Reuters указывал, что «Витязь» вел несанкционированную торговлю топливом с КНДР.

Россия неоднократно заявляла, что соблюдает международные санкции ООН в отношении Северной Кореи «в полном объеме» и отрицала обвинения в нелегальной торговле с КНДР.

Теги: Минфин США, Санкции, КНДР
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