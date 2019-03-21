США сочли два порта в России причастными к нарушению санкций против КНДР

США сочли два порта в России причастными к нарушению санкций против КНДР

Суда, участвовавшие в поставке угля и нефтепродуктов Северной Корее вопреки санкциям ООН, заходили в российские порты в Находке и во Владивостоке, считает Минфин США

Находкинский морской торговый порт (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заподозрило два российских порта во Владивостоке и Находке в нарушении санкционного режима, установленного Совбезом ООН в отношении КНДР. Это следует из сообщения ведомства.

По данным американского Минфина, в эти порты заходили суда, которые участвовали в перегрузке нефти и угля на северокорейские танкеры.

Помимо двух российских портов в схеме фигурируют четыре порта в Китае, четыре в Тайване, три в Южной Корее и один в Малайзии.

«Казначейство будет продолжать обеспечивать соблюдение санкций, и мы четко даем понять, что судоходные компании, использующие мошенническую тактику для маскировки незаконной торговли с Северной Кореей, подвергают себя большому риску», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, Минфин США внес российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкций в отношении КНДР, отметив, что само по себе внесение в этот список не означает автоматического введения санкций против них.