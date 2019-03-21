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США сочли два порта в России причастными к нарушению санкций против КНДР
Суда, участвовавшие в поставке угля и нефтепродуктов Северной Корее вопреки санкциям ООН, заходили в российские порты в Находке и во Владивостоке, считает Минфин США
Находкинский морской торговый порт (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заподозрило два российских порта во Владивостоке и Находке в нарушении санкционного режима, установленного Совбезом ООН в отношении КНДР. Это следует из сообщения ведомства.

По данным американского Минфина, в эти порты заходили суда, которые участвовали в перегрузке нефти и угля на северокорейские танкеры.

Помимо двух российских портов в схеме фигурируют четыре порта в Китае, четыре в Тайване, три в Южной Корее и один в Малайзии.

«Казначейство будет продолжать обеспечивать соблюдение санкций, и мы четко даем понять, что судоходные компании, использующие мошенническую тактику для маскировки незаконной торговли с Северной Кореей, подвергают себя большому риску», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, Минфин США внес российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкций в отношении КНДР, отметив, что само по себе внесение в этот список не означает автоматического введения санкций против них.

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До этого момента в списках нарушителей санкционного режима против Северной Кореи фигурировали более 60 судов, 21 марта к ним добавили еще 18 наименований судов из разных стран.

Совбез ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР в декабре прошлого года. Автором резолюции с новыми ограничительными мерами в отношении Пхеньяна выступили США. Резолюция, направленная на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею, стала «ответом» на последнее испытание КНДР баллистической ракеты.

Помимо ограничения на экспорт нефти в Северную Корею документ предписывает всем странам ООН выслать на родину в течение двух лет всех трудовых мигрантов из КНДР.​ Пхеньян расценил эту резолюцию как «равнозначную полной экономической блокаде» страны.

МИД России ранее заявлял, что соблюдает международные санкции ООН в отношении Северной Кореи «в полном объеме», и отрицал обвинения в адрес Москвы в нелегальной торговле с КНДР.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Находка, Владивосток, Санкции, КНДР, Минфин США
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