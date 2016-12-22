Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Северной Кореи еще на один год по закону «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Об этом сообщается на сайте Белого дома.



По этому закону американский президент наделяется правом регулировать торговлю и экономические отношения в случае угрозы национальной безопасности, которая исходит из-за рубежа. Для этого лидер США должен объявить статус угрозы национальной безопасности или экономике. После этого Вашингтон имеет право блокировать транзакции из страны, откуда исходят угроза, и замораживать на ее территории счета. В случае атаки на США из этого государства президент имеет даже право конфисковать имущество страны, людей или групп, которые связаны с нападением. Данный статус «угрозы национальной безопасности» президент должен обновлять ежегодно.



В начале июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции в отношении КНДР будут сняты только в том случае, когда будет полностью денуклеаризирован Корейский полуостров. Он отметил, что если этого не будет сделано, то Вашингтон ужесточит ограничения в отношении Северной Кореи.

В середине июня президент США Дональд Трамп встретился в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам встречи оба лидера заявили о необходимости полной ликвидации ядерного военного потенциала КНДР. Северокорейская сторона заявила, что сделает это в обмен на гарантии безопасности от США. По итогам переговоров американский лидер также заявлял, что пока не намерен снимать санкции в отношении КНДР, однако он допустил, что ограничения буду сниматься до полной денуклеаризации страны, а возможно, «задолго до этого». Американский лидер отметил, что для полного ядерного разоружения потребуется много времени.