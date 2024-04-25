МВФ пересмотрел траекторию динамики России в мировой экономике

По оценке МВФ, Индонезия опередит Россию по экономическому весу в мире, но произойдет это в 2029 году — на два года позже, чем ожидалось еще полгода назад. В этом сценарии российская экономика опустится на седьмую строчку в мире

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Международный валютный фонд (МВФ) обновил проекции развития ведущих экономик мира: перспективы России по сравнению с прежним прогнозом довольно существенно улучшились, но экономическое влияние России все равно будет неуклонно снижаться, считают там.

Согласно апрельской базе данных МВФ, изученной РБК, по итогам 2023 года российская экономика занимает 2,95% совокупного глобального ВВП. Это дает ей по-прежнему шестую строчку в мировой табели о рангах (на эту позицию Россия впервые поднялась в 2003 году, обойдя тогда Францию). Благодаря уверенному росту российской экономики в прошлом году (по данным Росстата, на 3,6%), доля России в глобальном ВВП по сравнению с 2022 годом даже выросла (с 2,93%). Ниже 3% доля российской экономики опустилась по итогам санкционного 2022 года.

Показатели, используемые МВФ для межстрановых сопоставлений ВВП, рассчитаны по паритету покупательной способности (ППС), который позволяет сопоставлять ВВП разных стран с поправкой на рыночные курсы валют. При таком подходе ВВП, изначально выраженный в национальных валютах, пересчитывается в «международные доллары» по условному курсу, который отражает соотношения объемов валют, необходимых для покупки одного и того же набора товаров и услуг. Например, если для покупки в США условной корзины товаров нужно $100, а для покупки той же корзины товаров в России нужно иметь 3300 руб., то паритетный курс составляет 33 руб. за доллар (именно такой курс рассчитал МВФ для России в 2023 году).

В 2029 году (конечная точка текущего прогнозного горизонта МВФ) Россия должна опуститься на седьмую позицию, пропустив вперед Индонезию (которая тогда же опередит и Германию), прогнозирует фонд. По его оценкам, в 2029 году вес России в мировой экономике снизится до 2,71%. По ВВП в долларовом выражении по рыночным курсам Россия по итогам 2023 года занимает 11-е место в мире, следует из данных МВФ.

При этом динамика России в межстрановой перспективе заметно улучшилась по сравнению с предыдущим прогнозом МВФ от октября 2023 года. Тогда МВФ оценивал, что Индонезия обойдет Россию по итогам 2027 года. В октябре фонд прогнозировал, что доля России в глобальной экономике в 2028 году (это была конечная точка прежнего прогноза) опустится до 2,6%, а теперь оценивает, что в том же году она составит 2,75%.

МВФ в апреле улучшил прогноз по росту ВВП России до 3,2% в 2024 году (до этого ожидал 2,6%). Это значительно лучше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных в апреле Банком России (2,1%), и даже выше максимальной оценки из пула прогнозистов (3,1%). Во вторник, 23 апреля, основные параметры нового макропрогноза представило Минэкономразвития. Его прогноз — рост ВВП на 2,8% в 2024 году. «Более высокие темпы роста потребления обеспечиваются прежде всего ростом собственного производства», — пояснил министр экономического развития Максим Решетников. Потребительская активность (рост розничных продаж прогнозируется на уровне 7,7% в 2024-м) является следствием роста доходов населения (прогноз — 5,2%), отметил он.

МВФ не первый раз прогнозирует, что Индонезия обгонит Россию по доле в мировом ВВП, но сроки этого события сильно сдвинулись. В 2019 году МВФ ожидал, что это произойдет в 2024 году. Такой же прогноз на 2024 год был сделан весной 2022-го, когда Россия проходила пик санкционного кризиса.

Рост ВВП Индонезии в 2023 году превысил 5%. В стране проживают более 270 млн человек. Местное правительство ожидало, что к 2024 году страна войдет в пятерку крупнейших экономик мира, а к 2045 году индонезийские власти рассчитывают вывести ее в число стран с высоким уровнем дохода. Индонезия является крупнейшим в мире производителем пальмового масла и никеля, крупным поставщиком меди, бокситов, олова.

Согласно табели о рангах от МВФ, среди ведущих мировых экономик по ППС выделяются следующие группы: мировые лидеры вне зоны досягаемости (Китай — 18,7% в 2023 году, США — 15,6%, Индия — 7,6%); Япония (доля — 3,7% в 2023 году) точно не сможет догнать Индию, но вряд ли уступит четвертую строчку кому-либо в обозримом будущем; Германия, Россия, Индонезия, Бразилия, Турция с долями в пределах 2–3%; здесь возможны флуктуации и рокировки, особенно за пределами 2030 года.

Разноголосица международных институтов

«Очень важно, что те пересчеты паритета покупательной способности, которые делаются, очень сильно влияют на результаты. Мы смотрим на эти цифры, понимаем, что они более качественные, чем оценка номинального ВВП, они учитывают разницу в ценах в странах, но при этом методологические проблемы остаются», — говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

В 2023 году Всемирный банк сообщал, что Россия занимает пятое место в мире по ВВП в международных долларах (по ППС), опережая Германию. Согласно этим данным Всемирного банка (основанным на его базе данных «Показатели мирового развития», WDI), доля российского ВВП в общемировом составляла 3,2% в 2022 году. Эту же версию разделял помощник президента Максим Орешкин, заявив в конце 2023 года, что Россия стала крупнейшей экономикой в Европе. «Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения», — заявил президент Владимир Путин в феврале 2024 года.

При этом тот же Всемирный банк, используя показатель ППС в постоянных ценах 2017 года, ставит Россию на шестое место в мире за 2022 год (ниже Германии). Согласно же данным Росстата, размещенным в конце декабря 2023 года (.xlsx), доля России в мировом ВВП в 2022 году составила 3,28% (против 3,36% в 2021-м), что не совпадает ни с оценками МВФ, ни с оценками Всемирного банка. Паритет покупательной способности в 2022 году был оценен Росстатом в 28,8 руб. за доллар.

Эксперты Всемирного банка в статье 2023 года указывали, что существует по меньшей мере пять авторитетных наборов оценок ППС, включая расчеты Всемирного банка, данные МВФ и данные ЦРУ США из общедоступного справочника World Factbook (в последнем Россия тоже занимает шестое место за 2022 год). По показателю подушевого ВВП по ППС Россия за 2022 год располагается в конце пятого десятка стран, уступая в том числе Турции, Венгрии, Саудовской Аравии, но опережая Казахстан, Сербию, Китай.

В 2018 году Путин своим указом ставил задачу для России войти в пятерку крупнейших экономик мира (в указе не обозначалось, в чьем рейтинге). Однако в обновленном указе пандемийного 2020 года эта цель была убрана, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснял это неблагоприятной конъюнктурой.

Точка зрения на перспективы России

«Если посмотреть на то, какими темпами росла последние годы российская экономика и какими темпами растет экономика, например Германии, с которой Россия рядом в этом рейтинге, то я скорее поверю, что к 2030 году Россия окажется выше Германии, а Индонезия поднимется выше России», — рассуждает Широв.

У России, если она сохранит темпы роста на уровне 2–3% в ближайшие годы, есть шанс оказаться на пятом месте, потому что ниже России и, по-видимому, ниже Германии может опуститься Япония, полагает экономист. «У нее не такой большой разрыв с Россией и крайне печальная история с темпами экономического роста», — объясняет он.

Экономисты ИНП РАН в недавней статье «Россия 2035: новое качество национальной экономики» констатировали, что Россия «не в состоянии в обозримом будущем превзойти экономический потенциал своих оппонентов». Однако «огромной психологической победой» будут более значимые, чем у многих ведущих экономик мира, темпы роста, считают они, отмечая, что «экономическое измерение геополитической борьбы становится ключевым».

Доли государств в глобальной экономике крайне стабильны на больших горизонтах времени, и ряд наблюдаемых трендов, таких как быстрый рост доли Китая в глобальном ВВП с около 3% в 1980-х до около 19% в 2023 году, являются с точки зрения «длинной истории» лишь возвратом к норме, указывает главный экономист по России и Центральной и Восточной Европе Bloomberg Economics Александр Исаков. Так, по оценкам Maddison Project, оценивающего ВВП для периодов далекого прошлого, доля Китая в глобальном ВВП за последние 300–400 лет в среднем оставалась на уровне около 20% мирового ВВП.

Аналогично для России в текущих границах «историческая» норма доли глобального ВВП находится на уровне около 3%, подчеркивает Исаков. По его словам, эта величина снижалась до менее 2,5% в конце 1990-х и росла почти до 3,5% на фоне пика сырьевого цикла в 2008 году (по данным Maddison Project; по данным МВФ, на пике доля России в глобальном ВВП в 2008 году достигала 3,7%). «Такие колебания продолжатся, но рационально ждать, что доля России в мировом ВВП в среднем будет оставаться на уровне порядка 3%», — резюмирует Исаков.