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Салливан оценил шансы для наступления Киева в 2025 году

Салливан: помощь США поможет наступлению Украины в 2025 году

Военная помощь США в размере $61 млрд поможет Украине перейти в контрнаступление в 2025 году, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан Financial Times.

При этом он ожидает российского продвижения на поле боя в ближайшие месяцы, несмотря на одобренную помощь для Киева, так как «вы не можете тотчас щелкнуть выключателем». Однако, считает Салливан, с поддержкой из Вашингтона у Киева будет возможность «держать линию» обороны и продолжать противостоять России в этом году.

Как отмечает газета, наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны конгресса и одобрения Белого дома. Однако дальнейшая помощь может оказаться под угрозой в случае переизбрания Дональда Трампа, который неоднократно высказывался против военной поддержки Киева и обещал быстро положить конец конфликту.

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