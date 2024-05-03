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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о взломе опорных пунктов ВСУ по всей линии соприкосновения

В Минобороны рассказали о взломе опорников ВСУ по всей линии соприкосновения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Система опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно взламывается на всей линии боевого соприкосновения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

По его словам, украинские военные стараются остаться на отдельных рубежах, однако «под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать». «Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения», — сказал министр.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Он напомнил о взятии под контроль 547 кв. км территории. За последние две недели к российским войскам перешли населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи ДНР, уточнил Шойгу.

Наступление российских войск на авдеевском направлении продолжается с начала 2024 года. В феврале Шойгу доложил о полном взятии Авдеевки под контроль российских сил. Ранее Минобороны отчиталось о занятии населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Богдановка, Первомайское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, Мирное и других.

В середине апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на восточном направлении из-за активизации наступления российских военных. В конце месяца он заявил об отходе украинских сил «на новые рубежи», которые находятся западнее Новомихайловки, Семеновки и Бердычей.

Директор национальной разведки (DNI) США Аврил Хейнс заявила, что у российских военных есть потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях. По ее словам, США видят «сдвиг» в конфликте в пользу России.

Шойгу заявил о взломе опорных пунктов ВСУ по всей линии соприкосновения
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Сергей Шойгу линия соприкосновения Украина
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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