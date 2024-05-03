Шойгу заявил о взломе опорных пунктов ВСУ по всей линии соприкосновения
Система опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно взламывается на всей линии боевого соприкосновения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.
По его словам, украинские военные стараются остаться на отдельных рубежах, однако «под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать». «Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения», — сказал министр.
Он напомнил о взятии под контроль 547 кв. км территории. За последние две недели к российским войскам перешли населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи ДНР, уточнил Шойгу.
Наступление российских войск на авдеевском направлении продолжается с начала 2024 года. В феврале Шойгу доложил о полном взятии Авдеевки под контроль российских сил. Ранее Минобороны отчиталось о занятии населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Богдановка, Первомайское, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, Мирное и других.
В середине апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на восточном направлении из-за активизации наступления российских военных. В конце месяца он заявил об отходе украинских сил «на новые рубежи», которые находятся западнее Новомихайловки, Семеновки и Бердычей.
Директор национальной разведки (DNI) США Аврил Хейнс заявила, что у российских военных есть потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях. По ее словам, США видят «сдвиг» в конфликте в пользу России.
Опубликованы видеокадры с репетицией Парада Победы в Москве
В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу
Центробанк выпустил памятные 10-рублевые монеты. Фото
Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Флаг России предложили сделать обязательным на автомобильных номерах
Глава Минобороны Украины может уйти в отставку. Подробности
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в мае 2024 года