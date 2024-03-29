Зеленский сообщил об ударах по двум ГЭС

Зеленский сообщил об ударах по Каневской и Днестровской ГЭС

Владимир Зеленский сообщил, что атаке подверглись две ГЭС в Черкасской и Черновицкой областях. В Минобороны сообщали об ударах по энергетическим объектам

Каневская ГЭС (Фото: Wikimedia Commons)

Ночью 29 марта под удары попали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

Зеленский не уточнил, каковы последствия ударов, но подчеркнул, что подобные атаки могут привести к экологической катастрофе не только на Украине, но и в соседней Молдавии. «Вода не остановится перед пограничными столбами», — написал он.

Премьер Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатели правлений «Укрэнерго» и «Нафтогаза» Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили Зеленскому об ущербе энергетике и восстановительным работам.

Каневская ГЭС расположена на правом берегу реки Днепр в пригороде Канева в Черкасской области, это вторая ступень днепровского каскада гидроэлектростанций на территории Украины. Днестровская ГЭС находится на Днестре близ города Новоднестровска в Черновицкой области. Этот регион на юге граничит с Румынией и Молдавией.

О попытке ракетного удара по Днестровской ГЭС сообщил также глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк; по его словам, рядом найдены ракетные обломки, водоснабжение не нарушено, пострадавших нет, но взрывная волна повредила административное здание и водопровод в селе Ожевое.

Галущенко сообщал, что атакам минувшей ночью подверглись объекты генерации электроэнергии в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях; по данным энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получило оборудование на трех теплоэлектростанциях. В Днепропетровской области из-за этого вводили аварийные отключения света, в Харьковской — почасовые отключения.

Позднее Минобороны России отчиталось о групповом ударе оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.