На Украине предупредили об отключениях электричества на 4-6 часов в сутки
Украинцы в июле-августе могут столкнуться с отключением электричества на четыре — шесть часов в сутки, не исключил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, его слова приводит УНИАН.
По его словам, Украина потеряла до 7 ГВт генерирующих мощностей, повреждены подстанции и электросети. Отключения электроэнергии он ожидает «даже при умеренно-оптимистическом сценарии развития событий».
«Поэтому я в этом вопросе не оптимист. Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений», — предупредил он.
На этой неделе украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна лишилась огромного количества генерирующих мощностей в результате российских ударов по энергетическим объектам страны. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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