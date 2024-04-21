Украинцев предупредили об отключениях электричества летом на 4-6 часов в сутки

На Украине предупредили об отключениях электричества на 4-6 часов в сутки

Украинцы в июле-августе могут столкнуться с отключением электричества на четыре — шесть часов в сутки, не исключил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, его слова приводит УНИАН.

По его словам, Украина потеряла до 7 ГВт генерирующих мощностей, повреждены подстанции и электросети. Отключения электроэнергии он ожидает «даже при умеренно-оптимистическом сценарии развития событий».

«Поэтому я в этом вопросе не оптимист. Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений», — предупредил он.

На этой неделе украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна лишилась огромного количества генерирующих мощностей в результате российских ударов по энергетическим объектам страны. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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