Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере
Главный раввин России Берл Лазар назвал шокирующими заявления главы МИДа Сергея Лаврова о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. Он хотел бы, чтобы министр принес за них извинения, сообщает Jewish Telegraphic Agency.
«Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку», — цитирует агентство раввина. По мнению Лазара, «тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным».
Раввин также отреагировал на заявление российского МИДа, который накануне обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Киеве, где якобы «антисемитизм <...> расцвел пышным цветом». По мнению Лазара, «неуместно проводить какие-либо сравнения» между холокостом и текущими событиями на Украине. Раввин указал на роль, которую советские войска сыграли в победе над нацизмом, и отметил, что такое сравнение «принижает заслуги этих героических солдат, освободивших Освенцим и водрузивших знамя победы над Рейхстагом».
На прошлой неделе Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset предположил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, и заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Таким образом министр отреагировал на вопрос о том, зачем на Украине нужна «денацификация» (российские власти называют ее одной из целей военной операции), если президент страны Владимир Зеленский — еврей. По мнению Лаврова, этот аргумент «абсолютно ничего не значит».
Эти заявления вызвали возмущение властей Израиля. Премьер-министр Нафтали Беннет назвал их ложью, цель которой — «обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность». Он повторил свои слова, сказанные на церемонии памяти жертв холокоста 28 апреля: «Даже самые страшные войны сегодня — не холокост и несравнимы с холокостом».
Глава МИДа Израиля Яир Лапид счел непростительными слова Лаврова и заявил, что евреи «не убивали сами себя во время холокоста», подчеркнув, что обвинять евреев в антисемитизме — это демонстрировать «самый низменный уровень расизма в отношении евреев». Он также потребовал от российского правительства извиниться перед Израилем и еврейским народом. Посла России вызвали в МИД Израиля.
Высказывания Лаврова осудили и лидеры других государств. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал их «абсурдными и неприемлемыми». Итальянский премьер Марио Драги — непристойными, а представитель Госдепартамента США Нед Прайс — «самой низкой формой расизма».
Зеленский в свою очередь назвал слова Лаврова «антисемитским выпадом», которые свидетельствуют о том, что «в России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки».