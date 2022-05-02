Посла России вызвали в израильский МИД после заявлений Лаврова о Гитлере

Ранее Лавров и интервью Mediaset не исключил, что лидер нацисткой Германии мог иметь еврейское происхождение. Глава МИД Израиля назвал заявления Лаврова «непростительными»

Анатолий Викторов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван в израильский МИД на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений после интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила в пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Ранее в интервью Mediaset Лавров не исключил, что глава нацисткой Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейское происхождение. «Я если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь», — сказал он. Заявление российского министра прозвучало в ответ на реплику президента Украины Владимира Зеленского, который ранее говорил о своих еврейских корнях и о «несостоятельности» операции по «денацификации» Украины.

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«Высказывания министра иностранных дел Лаврова являются одновременно непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям — это обвинять самих евреев в антисемитизме», — говорится заявлении министра иностранных дел Израиля Яира Лапида.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал ее защитой мирных жителей Донбасса от «издевательств, геноцида» со стороны Киева, а также необходимостью «демилитаризации и денацификации» Украины. Он заверил, что Россия не намерена оккупировать территорию соседнего государства.

После начала спецоперации власти Украины ввели военное положение и объявили о мобилизации. Глава государства Владимир Зенленский также исключал наличие антисемитизма на Украине и говорил, что он сам является евреем. «У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом», — отмечал он.

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Накануне, 1 мая, Лавров заявил, что у Зеленского были «все козыри» для установления мира в Донбассе, однако тот предпочел этого не делать. Министр также отметил, что российская сторона не требует от Зеленского, чтобы тот сдался, однако ему следует приказать «отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление». В то же время главной целью спецоперации он назвал «обеспечение безопасности людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны».



В конце марта в Минобороны заявили о выполнении целей первого этапа спецоперации. В министерстве утверждают, что план заключался в том, чтобы «заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев».Позднее замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев сообщил, что одной из целей второго этапа спецоперации станет установление контроля над Донбассом и югом Украины.