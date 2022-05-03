Зеленский заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны»

Слова Лаврова о евреях и Гитлере — это «антисемитский выпад», министр «переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов», считает Владимир Зеленский. Он поинтересовался будущим отношений России и Израиля

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram назвал «антисемитским выпадом» слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что что самые главные антисемиты — это сами евреи, а лидер нацистской Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейское происхождение.

«Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом?» — задался он вопросом. По мнению украинского лидера, слова Лаврова означают, что глава МИДа «переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов», а «в России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки».

Зеленский поинтересовался будущим отношений России и Израиля, в частности, тем, останется ли израильский посол в Москве.

Лавров в интервью итальянской Mediaset (его расшифровка есть на сайте МИД России) предположил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь», но допустил, что может ошибаться. «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», — также сказал он. Таким образом Лавров отреагировал на вопрос о том, зачем на Украине нужна «денацификация» (российские власти называют ее одной из целей военной операции), если Зеленский — еврей.

Заявления российского министра вызвали возмущение у представителей правительства Израиля. Глава МИД Яир Лапид потребовал от России извинений перед Израилем и еврейским народом, указав, что Москва «пересекла черту». Лапид заявил, что высказывания Лаврова «непростительны и возмутительны», а также являются исторической ошибкой.

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Израильский премьер Нафтали Беннет назвал слова главы российского МИДа ложью, цель которой — «обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, и таким образом освободить угнетателей евреев от их ответственности». 2 мая посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД.

Зеленский неоднократно говорил о своих еврейских корнях. «У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом», — отмечал он в интервью Times of Israel в 2020 году. «У народа Украины не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне. Не может быть его ни в сердце, ни в душе украинского народа, пережившего на своей земле Бабий Яр», — говорил он в сентябре 2021-го.