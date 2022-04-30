Минобороны сообщило о поставках Украиной зерна в ЕС в обмен на оружие

По словам представителя Минобороны России, Киев поставляет сельхозпродукцию в ЕС несмотря на то, что ее не хватает собственному населению для пропитания и посевной кампании

Фото: Лейла Тураянова / ТАСС

Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие вопреки нехватке продукции для собственного населения, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющимся данным, украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию. На сегодня вывезено около 20 миллионов тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы», — сказал он.

Генерал подчеркнул, что Киев поставляет сельхозпродукцию Бухаресту несмотря на то, что ее не хватает собственному населению для пропитания и ведения весенней посевной кампании.

Россия и Украина — одни из крупнейших поставщиков пшеницы в мире, следует из данных Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. В сезоне 2021/22, который начался с июля, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%. Наибольшая доля у Евросоюза — 18%, еще 13% у Австралии, 11% — у США, 5% — у Индии, а оставшиеся — у других стран.

Украина также один из крупнейших экспортеров кукурузы. Доля страны в мировом экспорте составляет 14% (у России — 2%). Что касается подсолнечного масла, то доля России и Украины в мировом экспорте масла и шрота в прежние годы составляла около 80%.

На фоне специальной военной операции России президент Украины Владимир Зеленский не единожды призывал западные страны увеличить поставки вооружений и боеприпасов к ним. На сегодняшний день об увеличении поставок оружия Киеву уже объявили США, Германия, Великобритания и другие страны Запада.

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Ранее о том, что в мире могут обостриться проблемы с продовольствием, 24 марта заявили и мировые лидеры — президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден после саммита стран G7. По мнению Макрона, такое развитие событий будет являться прямым следствием российской спецоперации.



Макрон предупредил, что кризис может стать беспрецедентным. Из-за боевых действий и угрозы срыва посевной кампании некоторые страны, которые зависят от поставок зерна из России и с Украины, уже испытывают трудности, и «ситуация станет еще более серьезной через 12–18 месяцев».

Байден также назвал вероятный кризис реальным и отметил, что лидеры G7 обсудили меры, которые должны уменьшить нехватку продовольствия.