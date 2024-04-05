Власти Приднестровья заявили об ударе дрона по воинской части
Днем 5 апреля дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья, в шести километрах от границы с Украиной, сообщило министерство госбезопасности республики.
«Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
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