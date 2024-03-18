СК Приднестровья завел дело о диверсии после подрыва вертолета Ми-8 дроном

В Приднестровье завели дело о диверсии после подрыва вертолета Ми-8

Фото: sledkompmr / Telegram

Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело после уничтожения вертолета МИ-8 после атаки дрона, сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 277 Уголовного кодекса ПМР (диверсия). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 15 лет.

«Назначена специальная экспертиза для установления взрывчатого вещества, которым был начинен беспилотник. Проводятся дальнейшие следственные действия», — говорится в сообщении.

17 марта около 12 часов дня неизвестный при помощи FPV-дрона совершил подрыв вертолета МИ-8, находящегося на авиационной площадке воинской части Приднестровья. Министерство государственной безопасности непризнанной республики (МГБ) уточнило, что ЧП произошло на территории одной из воинских частей Тирасполя, беспилотник летел со стороны Клеверного моста. Жертв нет. Позже в МГБ добавили, что дрон летел со стороны Одесской области

На месте происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания.

Молдавия заявила, что непричастна к атаке дрона по военной базе, и назвала произошедшее «попыткой вызвать страх и панику» в регионе.