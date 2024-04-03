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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен исключил отправку войск США на Украину

Блинкен: на украинской земле не будет американских солдат
Сюжет
Военная операция на Украине
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Thomas Padilla / Reuters)

США не будут отправлять войска на территорию Украины, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.

«На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что позиция президента США Джо Байдена по конфликту Москвы и Киева заключается в поддержке Украины, но избегании войны с Россией.

По мнению Блинкена, в расширении конфликта и участии в нем стран НАТО не заинтересован и российский президент Владимир Путин. Госсекретарь предположил, что Путин и Байден могут пожать друг другу руки, если политика российского президента изменится.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

В феврале 2024 года французский президент Эмманюэль Макрон после саммита в Париже не исключил возможность отправки европейских войск на Украину.

Несколько европейских стран выступили против отправки войск на Украину из-за опасений эскалации конфликта. В Белом доме напомнили о словах Байдена, который неоднократно подчеркивал, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины.

В Кремле в ответ на слова Макрона заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт альянса с Россией.

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Теги
Энтони Блинкен США Россия Военная операция на Украине
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