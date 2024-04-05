La Repubblica сообщила об обсуждении в НАТО уступки Украиной территорий

Издание пишет, что идея уступки Украиной территорий в обмен на немедленное вступление в альянс обсуждается в неформальных разговорах. Такая сделка рассматривается «многими экспертами» как одна из возможностей прекратить конфликт

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Члены НАТО во время неформальных разговоров допускают сценарий, по которому Украина может уступить территории в обмен на гарантии немедленного вступления в альянс, пишет La Repubblica без указания источников.

Газета сообщает, что такая сделка рассматривается «многими экспертами» как одна из возможностей прекратить конфликт, но отмечает, что на данный момент этот вариант «не оценивается политически».

Также в ЕС и США считают, что идея уступки Украиной территорий может стать «козырем» экс-президента США Дональда Трампа в случае его переизбрания на выборах в ноябре. Трамп не исключал, что Украине придется уступить часть своей территории России, чтобы прекратить боевые действия. Бывший американский лидер утверждал, что если бы он находился у власти, «все было бы предметом переговоров». «Я думаю, что они имеют право оставить себе бóльшую часть того, что заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — говорил Трамп.

По сути, идея заключается в том, чтобы разрешить конфликт по аналогии с тем, что произошло после поражения во Второй мировой войне Германии, территория которой была фактически разделена между СССР и Западом, указывает издание.

La Repubblica отмечает, что перед выборами в США многие решения, связанные с конфликтом на Украине, оказываются заморожены. Россия, по сути, дожидается итогов выборов и не заинтересована сейчас в переговорах с президентом Джо Байденом о каких-либо вариантах урегулирования конфликта.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, Украину на предстоящем в июле саммите НАТО в Вашингтоне не пригласят вступить в блок, несмотря на угрозу поражения, которую издание называет «все более реальной». Против членства страны выступают США и Германия. Вместо этого на саммите Киеву могут предложить «дорожную карту», рассказали собеседники газеты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне назвал два возможных варианта исхода конфликта на Украине: благодаря помощи западных союзников Киев сможет вернуть себе больше территорий или Украина потеряет еще больше территорий, если помощь не поступит.

В марте украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS не исключил, что переговоры Москвы и Киева могут начаться, если Украина вернет контроль над территориями, утерянными после февраля 2022 года.

В Кремле подчеркнули, что с присоединением к России новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — «всем придется считаться». «Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на слова Зеленского.