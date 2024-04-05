NYT узнала об отказе приглашать Киев в НАТО, несмотря на угрозу поражения

Лидеры НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия военно союза не станут приглашать Украину вступить в альянс, несмотря на продвижение российских войск и угрозу больших территориальных потерь для Киева, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает газета, в настоящее время у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности альянса «втянул бы его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года». Источники NYT рассказали, что против приема Украины в НАТО по-прежнему выступают США и Германия. Вместо этого, по их словам, западные страны хотят дать Киеву «четко понять», какие условия тот должен выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении в альянс.

NYT пишет, что на фоне развивающегося российского наступления «ни одна из этих вещей не будет иметь значения к июлю». Перспективу поражения Украины в конфликте газета называет «все более реальной». «Ситуация на местах может выглядеть намного хуже, чем сегодня, и тогда станет реальный вопрос: «Как мы можем быть уверены, что Россия не победит?», — указал в комментарии NYT бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер.

По его словам, последние два месяца «не были хорошими» для Украины, и в ближайшем будущем ситуация не станет лучше. «Это может изменить весь характер дебатов. Мы все можем думать, что саммит НАТО пройдет так же, как сегодня, но это не так», — заключил Даалдер.

«Форма и содержание следующего шага на пути к членству Украины в НАТО должны решать сами союзники. Мы будем с нетерпением ждать результата, но, конечно, считаем, что Украина достойна быть членом НАТО и что это должно произойти как можно раньше», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Киев подал заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Еще тогда союзники по блоку разошлись во мнении по поводу перспективы присоединения Украины к альянсу. В поддержку выступили страны Прибалтики и Польша, а США и Германия сочли, что время для этого неподходящее. В начале июня в НАТО подтверждали, что консенсуса по этому вопросу в альянсе нет. Присоединение новых участников должно быть единогласно одобрено всеми странами-членами.

В июне 2023 года в Вильнюсе состоится саммит лидеров НАТО, туда пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Он говорил, что ждет чего-то большего от встречи, чем просто заявление об «открытых дверях» альянса. Генсек организации Йенс Столтенберг после этого пообещал дать Киеву четкий сигнал, что будущее Украины связано с альянсом. Впоследствии он неоднократно повторял этот тезис, однако от официального приглашения Украины в военный блок речи не шло.

Категорически против вступления Украины в НАТО выступает Россия, которая видит в этом угрозу собственной безопасности. Президент Владимир Путин называл стремление Киева присоединиться к военному блоку одной из причин начала спецоперации. МИД счел одним из условий мира на Украине ее отказ от планов вступить в НАТО и ЕС, а также возвращение к нейтральному статусу.