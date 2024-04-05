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В США обнародовали обещание НАТО в 1992-м не вмешиваться в дела России

Архив США: НАТО в 1992 году обещало, что не будет вмешиваться в дела России
Путин неоднократно критиковал НАТО за расширение на восток и вмешательство во внутренние дела. Из данных архива США следует, что экс-генсек Вергер еще в 1992 году обещал не вмешиваться в дела России и стран СНГ
Генсек НАТО Манфред Вернер и председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов во время встречи 25 февраля 1992 года
Генсек НАТО Манфред Вернер и председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов во время встречи 25 февраля 1992 года (Фото: Валентин Соболев / ТАСС)

После распада СССР руководство НАТО в лице генсека Манфреда Вернера заверяло Руслана Хасбулатова, занимавшего на тот момент пост председателя Верховного Совета РСФСР в том, что альянс не будет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ. Соответствующие стенограммы бесед опубликовал американский Архив национальной безопасности.

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других суверенных государств — членов СНГ. Мы хотели бы установить максимально дружественные отношения со всеми бывшими советскими республиками. Это будет отвечать нашим общим интересам, и таким образом мы сможем обеспечить длительный период стабильности. В результате мы все станем лучше», — сказал Вернер во время встречи с Хасбулатовым в Москве 25 февраля 1992 года.

Вместе с тем генсек НАТО подчеркивал, что поскольку холодная война окончена, его основной задачей стало укрепление связей с политическим и военным руководством России.

В ответ Хасбулатов подтвердил готовность России сотрудничать с военным блоком, чтобы устранить возможные угрозы, в том числе ядерные, «с которыми может столкнуться мир в различных частях бывшего Советского Союза». «Мы унаследовали множество проблем, внутренних проблем, проблем внутри бывших республик Советского Союза. Но это не означает, что Россия с ее молодой демократией не будет проводить мирную внешнюю политику», — добавил председатель Верховного Совета РСФСР.

Хасбулатов избрался народным депутатом РСФСР по Грозненскому округу в 1990 году. На I съезде народных депутатов стал первым заместителем председателя Верховного совета — Бориса Ельцина. В октябре 1991 был избран председателем Верховного Совета РСФСР. Спустя несколько месяцев он поддержал ратификацию Верховным советом Беловежских соглашений о прекращении существования СССР и выход РСФСР из состава Советского Союза.

Вернер занимал пост генерального секретаря НАТО с 1988 по 1994 год. Его пребывание на посту генсека ознаменовалось окончанием холодной войны и воссоединением Германии. Однако ни одна новая страна за это время не была официально принята в военный блок.

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Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал НАТО за попытки втянуть Россию в новую конфронтацию и вмешательство во внутренние дела страны. Вместе с тем он упрекал военный блок в нарушении обещания, данного госсекретарем США Джеймсом Бейкером президенту СССР Михаилу Горбачеву, не расширяться «ни на дюйм». «В 1991 году еще сказали — ни дюйма на восток. Хрена с два — «ни дюйма». Вот они, у нашего забора, здесь торчат. И торчали, пардон, Прибалтику забрали, всю Восточную Европу забрали. Зачем? Были всякие разные предложения [по вопросам европейской безопасности после холодной войны], вполне приемлемые для всех», — говорил глава государства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что альянс никогда не давал обязательств не расширяться. «НАТО никогда не давало обещаний не расширяться. На самом деле в учредительном документе нашей организации говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса», — отмечал Столтенберг.

В середине января глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр призвал готовиться к массовой мобилизации и войне с Россией в ближайшие 20 лет. Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО и не собирается начинать войну с военным блоком. «Нет желания испортить с ними [со странами НАТО] отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — отмечал глава государства.

В США обнародовали обещание НАТО в 1992-м не вмешиваться в дела России
В США обнародовали обещание НАТО в 1992-м не вмешиваться в дела России

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Руслан Хасбулатов НАТО вмешательство СССР Россия
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