В офисе Зеленского заявили о «критическом моменте» для Украины

Глава офиса президента Украины считает, что республиканцы в конечном итоге одобрят помощь в апреле. Он упомянул Рейгана — президента-республиканца в 1981–1989 годах, на срок которого пришлось налаживание отношений с СССР

Андрей Ермак (Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters)

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico заявил о приближении для Киева «критического момента», а также напомнил республиканцам о президентстве Рональда Рейгана и его «крестовом походе» времен холодной войны против «империи зла».

«Я не думаю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана откажется от Украины. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и любой, кто понимает, продолжит поддерживать наших бойцов. Диктаторы никогда не останавливаются добровольно, и они должны быть остановлены», — сказал Ермак, отвечая на вопрос о пакете помощи на $60 млрд для Киева, застрявшем в палате представителей, которую контролирует Республиканская партия.

Рональд Рейган — 40-й президент США (1981–1989) от Республиканской партии. Он избирался два раза. До поста главы государства Рейган был актером и радиоведущим, с 1967 по 1975 год занимал должность губернатора Калифорнии. Он умер в 2004 году в возрасте 93 лет. Рейган является одним из самых популярных президентов США среди американцев. На время его президентства пришлось налаживание отношений с Советским Союзом, период завершения холодной войны: в частности, Рейган и генсек СССР Михаил Горбачев в 1987 году подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Рейган использовал фразу Make America great again («Вернем Америке былое величие»), выдвигаясь на пост президента в 1980 году. Сейчас этот слоган использует кандидат в президенты США Дональд Трамп. Родственники Рейгана не раз выступали с критикой последнего. Например, его дочь Патти Дэвис говорила, что Трамп является угрозой демократии в Соединенных Штатах. По ее словам, он исказил значение фразы Рейгана.

Глава офиса украинского лидера выразил уверенность, что пакет помощи в конечном счете будет одобрен. При этом он признал, что Украина «приближается к критическому моменту», и выразил надежду, что законопроект о выделении денег для Киева будет принят уже в апреле.

По его словам, Россия может начать наступление «в конце мая или начале июня», и Украина должна быть готова к этому. «Нам по-прежнему критически необходимы дополнительные системы ПВО, потому что без них мы не сможем защитить наши города», — подчеркнул Ермак.

Выделение финансирования на помощь Украине заблокировано в конгрессе США с октября прошлого года. В феврале сенат все-таки одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму $95 млрд, в него входит $60 млрд для Киева. Однако палата представителей до сих пор не может согласовать финансирование.

Ее спикер Майк Джонсон заявил о намерении вынести на голосование свой законопроект о помощи Украине после каникул (они закончатся 9 апреля). Он включает в себя возможность предоставления Киеву кредита. Экс-президент Дональд Трамп, добивающийся своего выдвижения на пост президента от республиканцев, неоднократно критиковал помощь Украине. В феврале он предложил предоставить Украине и Израилю финансирование взаймы. Никому помощь не должна оказываться безвозмездно, а только в долг, считает он.

Украинский президент Владимир Зеленский в марте предупредил, что без помощи США ВСУ будут «отступать шаг за шагом, маленькими шажками».

Президент России Владимир Путин говорил, что Украина «почти ничего не производит», а ей «все привозят, извините за моветон, на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается», — заявлял он в декабре. Он также считает, что если поставки «прекратятся завтра», Украине «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы».

При этом российские власти неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают военный конфликт, но не способны изменить его ход.