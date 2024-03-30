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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон выявил перерасход в $400 млн при выделении помощи Украине

Пентагон выявил перерасход в $400 млн при выделении помощи Украине от ВМС США
Сюжет
Военная операция на Украине
Перерасход выявлен в 2022 году, теперь в ведомстве будут отслеживать, чтобы подобные ситуации не повторялись. С начала 2022-го по начало этого года, по данным Кильского института, США выделили на военную помощь Украине $45 млрд
Пентагон
Пентагон (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Военно-морские силы США трижды перерасходовали средства при выделении военной помощи Украине, следует из отчета генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

В ходе проверок было установлено, что в 2022-м перерасход составил $399 млн. В отчете сказано, что ВМС должны принять меры, чтобы избежать чрезмерного исполнения обязательств в будущем.

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США были крупнейшим донором военной помощи Украине. По данным Кильского института (Германия), который отслеживает уровень западной поддержки Киева, Вашингтон за два года, с января 2022-го по январь этого, выделил Украине более $45 млрд на военную помощь.

Однако с осени прошлого года Соединенные Штаты не могут согласовать направление Украине дополнительного финансирования. Американский президент Джо Байден запрашивал $61 млрд для Киева, но конгресс не согласился одобрить этот план, обсуждения продолжаются.

В текущем году был выделен единственный пакет поддержки на $300 млн. Но, как говорил источник издания Politico, эти средства были использованы еще прошлой осенью.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что без американской помощи ВСУ будут вынуждены отступать. За то время, что Вашингтон не выделяет Киеву средств, российская армия уже заняла несколько населенных пунктов, в том числе город Авдеевка под Донецком. Зеленский отметил, что Украина уже потеряла полгода и больше не может терять время.

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