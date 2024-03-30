Зеленский спрогнозировал отступление Украины без американской помощи

Без американской помощи Украина остается без средств ПВО, 155-мм снарядов и другого вооружения, это будет вынуждать ее отступать, сказал Зеленский.

Владимир Зеленский инспектирует укрепления в Сумской области (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Без дальнейшей помощи со стороны США Украина будет отступать, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

«Если нет поддержки США, это означает, что у нас нет противовоздушной обороны, нет ракет Patriot, нет глушилок для радиоэлектронной борьбы, нет 155-мм артиллерийских снарядов. Это означает, что мы будем идти назад, отступать шаг за шагом, маленькими шажками», — сказал он.

По его словам, Киев ищет способы не отступать, ему необходимо сохранить фронт стабильным, чтобы попытаться провести новое контрнаступление в этом году, поскольку если Украина не подготовит его, то свое наступление может начать Россия. Киев способен проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения российской армии ему нужно больше оружия, сказал Зеленский.

«Мы потеряли полгода. Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями», — подчеркнул он.

Зеленский объяснил осторожность американского президента Джо Байдена в поставках вооружений тем, что он опасается «ядерной атаки со стороны России». Украинский лидер вновь отметил, что Киеву нужны дальнобойные ракеты ATACMS.

США с октября 2023-го не могут согласовать дополнительное финансирование военной помощи для Украины. В текущем году был выделен единственный пакет поддержки на $300 млн. Но, как говорил источник издания Politico, эти средства были использованы еще прошлой осенью.

За то время, пока американский конгресс решает вопрос с дальнейшим финансированием Украины, российские войска заняли несколько населенных пунктов в ДНР. В частности, это город Авдеевка к северо-западу от Донецка, соседние с ним поселок Ласточкино и село Орловка и др.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «без внешней подпитки» система обороны Украины не сможет существовать.