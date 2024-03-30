 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский спрогнозировал отступление Украины без американской помощи

Владимир Зеленский: без помощи США Украина будет шаг за шагом отступать
Сюжет
Военная операция на Украине
Без американской помощи Украина остается без средств ПВО, 155-мм снарядов и другого вооружения, это будет вынуждать ее отступать, сказал Зеленский.
Владимир Зеленский инспектирует укрепления в Сумской области
Владимир Зеленский инспектирует укрепления в Сумской области (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Без дальнейшей помощи со стороны США Украина будет отступать, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

«Если нет поддержки США, это означает, что у нас нет противовоздушной обороны, нет ракет Patriot, нет глушилок для радиоэлектронной борьбы, нет 155-мм артиллерийских снарядов. Это означает, что мы будем идти назад, отступать шаг за шагом, маленькими шажками», — сказал он.

По его словам, Киев ищет способы не отступать, ему необходимо сохранить фронт стабильным, чтобы попытаться провести новое контрнаступление в этом году, поскольку если Украина не подготовит его, то свое наступление может начать Россия. Киев способен проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения российской армии ему нужно больше оружия, сказал Зеленский.

«Мы потеряли полгода. Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями», — подчеркнул он.

Зеленский объяснил осторожность американского президента Джо Байдена в поставках вооружений тем, что он опасается «ядерной атаки со стороны России». Украинский лидер вновь отметил, что Киеву нужны дальнобойные ракеты ATACMS.

Главком ВСУ заявил о тяжелой ситуации на фронте
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

США с октября 2023-го не могут согласовать дополнительное финансирование военной помощи для Украины. В текущем году был выделен единственный пакет поддержки на $300 млн. Но, как говорил источник издания Politico, эти средства были использованы еще прошлой осенью.

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового

За то время, пока американский конгресс решает вопрос с дальнейшим финансированием Украины, российские войска заняли несколько населенных пунктов в ДНР. В частности, это город Авдеевка к северо-западу от Донецка, соседние с ним поселок Ласточкино и село Орловка и др.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «без внешней подпитки» система обороны Украины не сможет существовать.

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США Владимир Зеленский военная помощь
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
WP узнала о попытках конгрессменов одобрить помощь Украине без спикера
Политика
В США заявили об отступлении ВСУ на вторую и третью линии обороны
Политика
Politico подсчитало, насколько Байден сократил упоминание Украины в речах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Киев назвал Булгакова и Глинку символами «российской имперской политики» Политика, 01:37
Глава банд Гаити заявил о готовности к переговорам о будущем страны Политика, 01:09
Кадыров рассказал об отражении атаки диверсантов в Белгородской области Политика, 00:51
Мать подозреваемого в атаке на «Крокус Сити Холл» принесла извинения Общество, 00:33
Зеленский спрогнозировал отступление Украины без американской помощи Политика, 00:17
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:11
Доходы Зеленского и его семьи выросли втрое Политика, 00:09
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении Финансы, 00:00
В Казани подросток на машине протащил автоинспектора по дороге Общество, 29 мар, 23:58
Зеленский подтвердил недовольство США ударами Украины по НПЗ в России Политика, 29 мар, 23:49
Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Майами Спорт, 29 мар, 23:31
Движение судов в Босфоре перекрыли из-за поломки сухогруза Общество, 29 мар, 23:24
ВШЭ отменила юбилейную Ясинскую конференцию по соображениям безопасности Общество, 29 мар, 23:17
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 29 мар, 23:10