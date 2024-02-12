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Дочь Рейгана написала о «трясине гнева и взрывах ненависти» в США

Дочь Рональда Рейгана: США попали в трясину гнева и порочный круг насилия
Дочь Рейгана Патти Дэвис заявила, что ей не хватает любви отца к США, где происходит «печальный хаос». Она хотела бы спросить у него, как стране выбраться «из трясины гнева, взрывов ненависти» и преодолеть «партийную злобу».
Рональд Рейган во время визита в СССР, 1990 год
Рональд Рейган во время визита в СССР, 1990 год (Фото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев / ТАСС)

США находятся в «трясине гнева» и «порочном круге насилия», заявила дочь 40-го президента Штатов Рональда Рейгана Патти Дэвис в статье для The New York Times с заголовком «Мой отец Рональд Рейган оплакивал бы Америку». В публикации она рассказала о том, что сейчас ей не хватает любви ее отца к стране, хотя в детстве Патти обижалась на государство, поскольку оно много требовало от Рейгана.

«Я так сильно хотела бы спросить его о том, на какой грани мы сейчас балансируем, и как Америка могла бы выбраться из трясины гнева, из взрывов ненависти. Как нам разорвать порочный круг насилия, как реального, так и словесного? Как нам преодолеть разделяющие нас мутные водоразделы, преодолеть партийную злобу, которая заставляет избранных должностных лиц критиковать президента в его послании о положении в стране?» — пишет Дэвис.

«Он знал, насколько хрупка демократия, как легко ее можно разрушить. <...> Итак, что бы сказал мой отец об упадке цивилизованности и зловещем будущем нашей демократии? Я не думаю, что он вообще обратился бы к лидеру своей партии (демократы. — РБК). Я думаю, он сосредоточился бы на людях, которые приветствуют этого кандидата на митингах. Он указал бы им, что диктатуры создаются не одним человеком; они создаются всеми людьми, которые встают в очередь и говорят «да», — добавила она.

Дэвис написала, что ее статья — своеобразное послание отцу, желание показать, как она выросла и изменилась. В завершение публикации она предположила, что Рейган видит «печальный хаос в стране, которую он так сильно любил». «Возможно, некоторые из слез, которые я пролила за Америку, принадлежат ему», — такими словами оканчивается статья.

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Рональд Рейган — 40-й президент США (1981-1989) от Демократической партии. Он избирался два раза. До поста главы государства Рейган был актером и радиоведущим, с 1967 по 1975 занимал должность губернатора Калифорнии. Он умер в 2004 году в возрасте 93 лет. Рейган является одним из самых популярных президентов США среди американцев.

На время его президентства пришлось налаживание отношений с Советским союзом, период завершения «холодной войны»: в частности, Рейган и генсек СССР Михаил Горбачев в 1987 году подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

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Рейган использовал фразу Make America great again («Вернем Америке былое величие»), выдвигаясь на пост президента в 1980 году. Сейчас этот слоган использует кандидат в президенты США Дональд Трамп. Родственники Рейгана не раз выступали с критикой последнего. Например, Дэвис говорила, что Трамп является угрозой демократии в Штатах. По ее словам, он исказил значение фразы Рейгана. 

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