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Политика ,  
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Джонсон назвал дату рассмотрения в конгрессе помощи Украине

Конгрессмен Джонсон: законопроект о помощи Украине рассмотрят в апреле
Майк Джонсон
Майк Джонсон (Фото: Shawn Thew / Reuters)

Спикер палаты представителей Майк Джонсон вынесет на голосование свой законопроект о помощи Украине после каникул, которые заканчиваются 9 апреля. Об этом сообщает The Hill.

Джонсон рассказал, что законопроект будет включать «некоторые важные нововведения». В качестве примера он привел возможность предоставления Украине кредита. The Hill отмечает, что эта идея приобрела популярность в начале марта.

Спикер также упомянул закон REPO, который позволяет президенту конфисковать замороженные в США активы России и передать их Украине. «Если мы можем использовать арестованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия», — сказал он.

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Фото:Reuters

США — крупнейший донор военной помощи Украине. По данным Кильского института (Германия), который отслеживает уровень западной поддержки Киева, Вашингтон за два года, с января 2022 года по январь 2024 года, выделил более $67 млрд на поддержку Украины.

Однако с осени 2023 года власти США не могут согласовать направление Украине дополнительного финансирования. Американский президент Джо Байден запрашивал $61 млрд для Киева, но конгресс не согласился одобрить этот план. Обсуждения продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без американской помощи ВСУ будут вынуждены отступать. За то время, что Вашингтон не выделяет Киеву средств, российская армия уже заняла несколько населенных пунктов, в том числе город Авдеевка под Донецком.

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Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин заявил, что «без внешней подпитки» система обороны Украины не сможет существовать. Кремль также назвал незаконным арест российских активов и неоднократно требовал их разблокировать.

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