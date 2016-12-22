Bloomberg назвал возможное число попадающих под санкции США россиян

Новые санкции США нацелены на шесть—десять «российских олигархов», пишет Bloomberg. Меры могут быть введены на этой неделе, сообщали ранее Reuters и Fox News. «В России нет олигархов», — ответили на эти сообщения в Кремле

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Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации, США могут ввести санкции против шести—десяти «российских олигархов» в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы. С тем, сколько именно человек станут фигурантами санкционного списка, в администрации пока не определились.

Источник Bloomberg также сообщил, что фамилии тех, кто попадет под санкции, содержатся в закрытой части так называемого кремлевского доклада, опубликованного в январе. В открытой части «кремлевского доклада», которую Министерство финансов США опубликовало 30 января, были названы фамилии людей, связанных с администрацией президента России, правительством, политической и экономической элитой страны. Включенных в него 96 бизнесменов Минфин назвал «олигархами».

О том, что на этой неделе Дональд Трамп объявит санкции против граждан России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAASTSA), ранее сообщили Reuters и Fox News. Собеседники агентства в правительстве подчеркнули, что вводимые на этой неделе санкции затронут российских олигархов, среди которых есть люди, близкие к властным структурам и из близкого окружения президента Владимира Путина. Газета Washington Post при этом указала, что новых фигурантов санкций будет не менее шести.

Комментируя информацию о возможных новых санкциях, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не согласен с формулировкой об «олигархах». «Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — заявил он.

Вашингтон 15 марта ввел санкции против 19 россиян из «списка Мюллера» — перечня лиц, которые, как уверены американские следователи, пытались повлиять на результаты президентских выборов в США. Санкции были введены и против российских организаций — петербургского ООО «Агентство интернет-исследований» и связанных с ним компаний «Азимут», «Главсеть», «Медиасинтез», «Миксинфо», «Новинфо». Агентство интернет-исследований («фабрика троллей») финансировалось предпринимателем Евгением Пригожиным.

Одновременно с введением санкций в марте Минфин США сообщил о планах расширить в будущем эти меры против российских чиновников и «олигархов».