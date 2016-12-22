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СМИ анонсировали введение США санкций против российских бизнесменов
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СМИ анонсировали введение США санкций против российских бизнесменов
Война санкций, 02:36
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СМИ анонсировали введение США санкций против российских бизнесменов
Вашингтон может ввести ограничительные меры против российских бизнесменов уже на этой неделе, сообщают Reuters и Fox News со ссылкой на источники. Основанием для санкций станет предполагаемое вмешательство в президентские выборы
Фото: Itsuo Inouye / AP

США на этой неделе планируют ввести санкции против российских олигархов в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAASTSA). Об этом одновременно со ссылкой на источники сообщают Reuters и телеканал Fox News.

По данным агентства, которому рассказали об этом два источника, администрация президента Дональда Трампа объявит новые санкции уже в четверг, 5 апреля. Ограничения будут приняты на основании принятого 15 марта решения обложить санкциями 19 человек и пять организаций, среди которых есть разведывательные службы, за кибератаки, продолжавшиеся не менее двух лет.

Собеседники агентства в правительстве подчеркнули, что вводимые на этой неделе санкции затронут российских олигархов, среди которых есть люди, близкие к властным структурам, и из близкого окружения президента Владимира Путина. Белый дом отказался от комментариев агентству.

Высокопоставленный представитель американской администрации, в свою очередь, заявил в разговоре с Fox News, что санкции будут объявлены к концу этой недели. Издание Washington Post со ссылкой на источники отмечает, что санкции будут носить экономический характер. Точное число подпадающих под санкции россиян ни телеканал, ни издание не приводят, однако Washington Post указывает, что их будет не менее шести человек.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Санкции , олигархи , вмешательство России в выборы
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