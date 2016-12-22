Кремль на фоне данных о новых санкциях США заявил об отсутствии олигархов

Кремль пока не видит официальных подтверждений о введении санкций против российских предпринимателей из американского черного списка. При этом Дмитрий Песков усомнился в том, что в России вообще есть «олигархи»

Дмитрий Песков (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Кремль в курсе сообщений в СМИ о возможном введении санкций США против российских бизнесменов, однако не считает, что в стране есть «олигархи», как описывают предпринимателей американские СМИ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескову был задан вопрос о сообщении Reuters, согласно которому Вашингтон введет санкции против включенных в черный список российских бизнесменов. «Все новостные поводы, которые вы упомянули, обильно фигурируют в сообщениях в СМИ, в первую очередь в англосаксонских СМИ», — отметил Песков. Однако, добавил представитель Кремля, подтверждений этим сообщениям у властей России нет. «Дождемся или событий, или официальных заявлений», — подытожил Песков.

Особо Песков подчеркнул, что не согласен с формулировкой о санкциях против российских «олигархов». «Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — заявил он.

По данным источников Reuters, которые подтверждает Fox News, санкции против россиян должны быть введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAASTSA) и станут продолжением санкционных мер, объявленных 15 марта. Предположительно, о новых санкциях против российских бизнесменов Дональд Трамп объявит в четверг, 5 апреля, утверждает Reuters. В то же время Fox News анонсирует объявление новых санкций к концу этой недели.

Источники утверждают, что в новый санкционный список должны попасть «российские олигархи», среди которых есть люди, близкие к российскому правительству и лично к президенту Владимиру Путину.

CNN 5 апреля сообщил, что в США прошел допрос двух российских бизнесменов по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Их телеканал также называет «российскими олигархами». Американских следователей интересует, передавали ли предприниматели деньги команде Трампа и финансировали ли они его инаугурацию.

Вашингтон 15 марта ввел санкции против 19 россиян из «списка Мюллера» — перечня лиц, которые, как уверены американские следователи, пытались повлиять на результаты президентских выборов в США. Санкции были введены и против российских организаций — петербургского ООО «Агентство интернет-исследований» и связанных с ним компаний «Азимут», «Главсеть», «Медиасинтез», «Миксинфо», «Новинфо». Агентство интернет-исследований («фабрика троллей») финансировалось предпринимателем Евгением Пригожиным.

Одновременно с введением санкций в марте Минфин США сообщил о планах расширить в будущем эти меры против российских чиновников и «олигархов». «Кремлевский список» — перечень россиян, связанных с президентской администрацией, правительством и политической элитой страны — был обнародован 30 января. 96 включенных в него бизнесменов Минфин США назвал «олигархами».