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Более половины россиян стали плохо относиться к Великобритании
Политика, 07:00
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Более половины россиян стали плохо относиться к Великобритании
51% россиян плохо относятся к Великобритании, и всего 9% считают обоснованными обвинения Лондона в адрес Москвы, выдвинутые в связи с отравлением Сергея Скрипаля, следует из опроса «Левада-центра»
Фото: Hannah McKay / Reuters

​​В конце марта «Левада-центр» исследовал отношение россиян к делу об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Большинство россиян — 81% — в той или иной степени информированы об этом деле, из них 9% внимательно следят за этой темой, а 37% много слышали. Лишь около 20% впервые услышали о скандале во время опроса.

Из тех, кто слышал о «деле Скрипаля», всего 9% считают обоснованными западные утверждения о причастности России к отравлению. 31% сочли эти обвинения скорее необоснованными, еще 41% считают их совершенно необоснованными.

К Великобритании большинство респондентов относятся плохо (скорее плохо — 32%, очень плохо — 19%). Только 1% опрошенных рассказали об очень хорошем отношении к этой стране, еще 24% высказали скорее хорошее отношение.

Согласно декабрьскому опросу «Левада-центра», Великобритания оказалась в пятерке главных врагов России. Тогда 68% респондентов выбрали главным недругом США, 29% увидели врага в Украине, 14% — в Евросоюзе, 6% придерживаются такого же мнения о Германии, НАТО и Великобритании (респонденту можно было отметить несколько врагов. — РБК).

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В период 2009–2017 годов отношение россиян к Великобритании социологи «Левада-центра» не изучали — респондентов спрашивали об отношении к Европейскому союзу в целом. Согласно предпоследнему опросу, касающемуся этой страны, проведенному в январе 2008 года, большая часть респондентов (61%) положительно относились к Британии, а всего 21% — плохо. Что касается ЕС, то, согласно опросам «Левада-центра», перелом в сторону негативного отношения наступил в 2014 году — в контексте присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе.

Схожие цифры в марте приводил ВЦИОМ. Согласно его данным, об отравлении Скрипаля слышали 82% респондентов. Из них 81% не доверяют обвинениям Великобритании в адрес России и только 5% верят в причастность Москвы к покушению. Наиболее вероятной россияне считают версию покушения на убийство со стороны противников российских властей (38%), еще 17% связывают покушение с обычным криминалом, 9% — с несчастным случаем и только 3% связывают отравление с российскими спецслужбами. 81% респондентов не верят в раскрытие покушения и обнаружение его организаторов и заказчиков.

Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в июне 2017 года, опасность военного нападения Великобритании на Россию беспокоит 4% россиян.

Большое недоверие

Отношение к Великобритании и к версии Лондона по «делу Скрипаля» связано с общим недоверием россиян к Западу, уверен социолог «Левада-центра» Денис Волков. «У нас до 70% респондентов готовы считать, что все нападки со стороны Запада основаны только на желании западных стран ослабить и унизить Россию. Все это обострено текущим конфликтом из-за Крыма, Донбасса, допинга в спорте и т.д.».

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Считалось, что Великобритания занимала недружественную позицию по отношению к России и до инцидента со Скрипалем (это проявляется в санкционных решениях ЕС, НАТО), заметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов​. По его мнению, на общественное мнение повлияла активная реакция со стороны российских властей на заявления и действия Лондона.

Как считает Волков, сильное недоверие к Великобритании и Западу можно было бы снизить за счет уменьшения негатива в СМИ и попыток обеих сторон к поиску разрешения конфликта. «Отчасти настороженность к Западу питается неудовлетворенностью россиян по поводу того места, которое Россия занимает в мире. По мнению респондентов, Запад хочет ослабить Россию, потому что видит в ней страну, которая способна бросить вызов его гегемонии», — объяснил социолог.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за госизмену и покинувший Россию в результате «шпионского» обмена 2010 года, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. В Лондоне предположили, что экс-разведчика отравили нервно-паралитическим токсином советского происхождения «Новичок». Великобритания возложила ответственность за покушение на Россию. Из-за произошедшего Великобритания и более 20 других стран выслали российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами.

В Москве все обвинения в причастности к покушению отрицают и требуют доступа к результатам расследования по делу. Первого апреля Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия список вопросов, которые Москва имеет по «делу Скрипаля»; за день до этого МИД России направил ноту с 14 вопросами по «делу Скрипаля» Великобритании и Франции. Полученные Москвой ответы от Организации по запрещению химического оружия в МИДе назвали крайне формальными.

Сергей Скрипаль и его дочь находятся в больнице; по последним данным, Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние улучшается.

Автор: Владимир Дергачев.
При участии: Руслан Ягудин.
Теги: Сергей Скрипаль , Левада-центр , социологический опрос , Великобритания
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