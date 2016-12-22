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Большинство россиян не поверили причастности Москвы к отравлению Скрипаля
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Большинство россиян не поверили причастности Москвы к отравлению Скрипаля
Отравление Скрипаля в Британии, 10:34
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Большинство россиян не поверили причастности Москвы к отравлению Скрипаля

81% россиян не доверяют обвинениям Великобритании в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые есть у РБК.

Как выяснили социологи, в обвинения Лондона, который возлагает ответственность за отравление Скрипаля на Москву, верят только 5% слышавших об отравлении, а 81% знакомых с ситуацией считают эти обвинения предвзятыми. 38% опрошенных считают инцидент покушением на убийство, «совершенным противниками нынешнего руководства России». 17% участвовавших в опросе россиян заявили, что покушение на Скрипаля — криминальное происшествие, не имеющее отношения к политике. Как несчастный случай отравление расценили 9%, а попыткой самоубийства его назвал 1% опрошенных. 32% затруднились выбрать версию случившегося.

​Кроме того, большинство опрошенных (82%), считающих, что отравление было намеренным, заявили, что узнать причины произошедшего не удастся.

Опрос был проведен 20–21 марта 2018 года. В нем участвовали россияне в возрасте от 18 лет.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль (осужден в России за работу на британскую разведку и получил убежище в Великобритании) был отравлен вместе со своей дочерью Юлией нервно-паралитическим веществом в начале марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании заявили о причастности России к отравлению. По их сведениям, ядовитое вещество было разработано в СССР. Москва отрицает причастность к инциденту. В Лондон для исследования поразившего Скрипаля вещества 19 марта прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Результаты анализов анонсируют через несколько недель.

Теги: Сергей Скрипаль , ВЦИОМ
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