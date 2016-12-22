Москва направила ОЗХО 13 вопросов по «делу Скрипаля»

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия список вопросов, которые Москва имеет по «делу Скрипаля». Производство, как еще раз подчеркнули в МИД, ведомство считает сфабрикованным

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Российское постоянное представительство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в ее техсекретариат 13 вопросов, которые интересуют Москву в рамках расследования «дела Скрипаля». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России. Производство, как еще раз подчеркнули в ведомстве, Москва считает «сфабрикованным» против нее.​

Среди вопросов, направленных в ОЗХО — попытки прояснить, какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата организации. Также российские власти, согласно запросу постпредства, интересует, намерена ли ОЗХО поделиться информацией, которую британцы предоставляют техсекретариату, с Россией.

Помимо этого Москва спросила, что конкретно Великобритания просит подтвердить техсекретариат: «только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации». Также Россию интересует, направляла ли британская сторона техсекретариату какую-либо дополнительную информацию (оперативную, медицинскую или правовую) по собственному национальному расследованию «дела Скрипаля».​

«Какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)?» — следует из еще одного вопроса российской стороны. Также Москва поинтересовалась у организации, кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию, какие специалисты вошли в ее состав и сколько времени они проработали.

Кроме того, российское постпредство призвало ОЗХО ответить, какова была процедура отбора проб и соблюдался ли при расследовании основополагающий принцип Конвенции о запрещении химического оружия — так называемый «chain of custody» (принцип «цепи обеспечения сохранности»). Также Москва поинтересовалась, в каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные техсекретариатом во время визита его экспертов в Великобританию, и сколько времени потребуется ОЗХО для того, чтобы подготовить после этого заключение.

Также, как указывается в сообщении МИД, по имеющейся у российского внешнеполитического ведомства информации, к расследованию «дела Скрипаля» полноформатно присоединилась Франция. «Давал ли техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС?», — спросили в связи с этим в России, поинтересовавшись также у организации, уведомляла ли Франция техсекретариат ОЗХО о своем подключении «к техническому содействию» в этом производстве.

В случае же, если Париж передавал ОЗХО свои материалы по этому делу, Москва попросила представителей организации ответить, может ли техсекретариат предоставить России материалы французского расследования.

Накануне ноту с вопросами по «делу Скрипаля» МИД России также направил Великобритании и Франции.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери без сознания 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующий день заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как сделала вывод британский политик, к инциденту в Солсбери «с большей долей вероятности» была причастна Москва. В России эти обвинения неоднократно отрицали, требуя предоставить властям доступ к материалам дела экс-сотрудника ГРУ.

Лондон, как заявил в ответ на это британский министр иностранных дел Борис Джонсон, тоже хотел бы сотрудничать в рамках этого производства с Москвой, однако сомневается в «искренности намерений российских властей»​. «У нас есть полученные за последние десять лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы «Новичка», — утверждал глава внешнеполитического ведомства.

В ответ на произошедшее в Солсбери 14 марта Лондон объявил о решении выслать из Британии 23 российских дипломатов. Спустя несколько дней аналогичную меру предприняла Москва. После этого 26 марта выслать на родину сотрудников дипмиссий России «в знак солидарности с Великобританией» решили более 20 западных стран, в том числе США, Канада, Германия, Франция, Италия и Испания. Всего в Россию в связи с решением местных властей должны будут вернуться более 100 российских дипломатов.