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Российскую позицию не поддержали большинство стран в ОЗХО
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Российскую позицию не поддержали большинство стран в ОЗХО
Отравление Скрипаля в Британии, 21:16
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Российскую позицию не поддержали большинство стран в ОЗХО
Инициатива России о запуске совместного с Британией расследования по «делу Скрипаля» не получила поддержки в ОЗХО. По мнению Москвы, значительное число воздержавшихся стран отражает их сомнение в британской версии случившегося
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Россия на внеочередном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вместе с Китаем и Ираном предложила запустить совместное британо-российское расследование для прояснения всех вопросов по так называемому «делу Скрипаля», а также предложила поручить главе техсовета ОЗХО сделать все возможное для налаживания такого расследования, сообщил по итогам созванного по российской инициативе заседания постпред России при организации Александр Шульгин. Трансляцию пресс-конференции вело посольство России в Гааге.

«В ответ на это мы услышали мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии», — возмутился Шульгин. По его словам, предложение России и ее союзников не поддержали необходимые две трети членов исполкома ОЗХО. Согласно процедуре организации, для одобрения исполнительным советом необходимо набрать две трети голосов, то есть 28 из 41.

Расставить точки

Запрос на проведение экстренного заседания исполнительного совета ОЗХО Россия направила 29 марта. Поводом стало отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в английском Солсбери. Британские власти со ссылкой на данные местных экспертов заявили, что покушение с большой вероятностью организовали власти России, применив химическое оружие (нервно-паралитический агент) из группы «Новичок». Москва все обвинения отрицает, настаивая на завершении расследования международных экспертов. Скандал вокруг «дела Скрипаля» привел к дипломатическому кризису и массовой высылке российских дипломатов из стран Запада и иностранных — из России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 29 марта объяснил созыв исполкома ОЗХО стремлением к «нормальному разговору и установлению истины». Президент Владимир Путин 3 апреля заявил, что на заседании должна быть «самым подробным образом» проанализирована ситуация. «Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», — сказал Путин.​ Однако надежды российских официальных лиц не оправдались.

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​Раскол в организации

Как следует из сообщения в Twitter посольства России в Нидерландах, предложения Москвы поддерживали 14 из 41 члена совета. Помимо самой России это еще семь бывших республик СССР (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), три российских союзника в Латинской Америке (Венесуэла, Куба и Никарагуа), а также Иран, Пакистан и Сирия.

Однако в ходе голосования количество проголосовавших «за» внесенное Россией предложение составило всего шесть, сообщило агентство Reuters. По данным Reuters, «за» проголосовали помимо России Иран и Китай, Азербайджан, Судан и Алжир, представители 15 государств проголосовали «против», а 17 воздержались.

«Против выступили британцы, американцы, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной члены этих блоков и некоторые их союзники в Азии», — сообщил Шульгин. Большинство стран, входящие в исполнительный совет ОЗХО, по его словам, отказались «так или иначе ассоциировать себя с западной точкой зрения» и проголосовали либо за российское предложение, либо воздержались.

Британский постпред в ОЗХО Джон Фогго пояснил, что российское государство является ключевым подозреваемым в проведении атаки в Солсбери, поэтому совместное расследование Лондона и Москвы было бы «извращением».

Представитель Болгарии Крассимир Костов, хотя его страна не числится в текущем составе исполнительного совета ОЗХО, сделал заявление от лица Евросоюза (Болгария сейчас председательствует в ЕС). По его словам, Россия отказывается предоставлять англичанам запрошенную информацию, уклоняется от своих обязанностей как страны-подписанта конвенции и всячески подрывает авторитет ОЗХО в медиа-пространстве. Полное согласие с заявлением Костова и с оценками России как «вполне вероятно» (highly likely) виновной в атаке в Солсбери высказали представители некоторых других стран ЕС — Ирландии, Эстонии, Дании, Нидерландов.

Особой позиции придерживаются представители Швеции. Присоединяясь к заявлению от лица ЕС, шведская делегация подчеркнула, что до принятия конкретных мер на уровне ОЗХО необходимо дождаться заключения экспертов-химиков из организации. «Однако мы признаем за Лондоном право выбора своего ответа и право на собственное полицейское расследование согласно национальному законодательству. Это одна из причин, по которым вынесенный проект [российского предложения] является для нас неприемлемым», — добавил постпред Швеции Петер Люкке.

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Постоянный представитель Австрии Герхард Айзль в своей речи Россию не упомянул вообще. По его словам, хотя Вена и солидарна с общим заявлением Евросоюза, однако ожидает итогового вывода экспертов. Австрия наравне с Грецией и Кипром является одной из трех стран ЕС, которые публично отказались принимать любые дипломатические меры против Москвы до окончательного разъяснения инцидента в Солсбери.

Результаты через неделю

Во время заседания выступил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, пообещавший, что химики организации завершат анализ образцов отравляющего вещества, примененного в Солсбери, к началу следующей недели. Работа группы экспертов ОЗХО в Солсбери началась 19 марта.

Решение России вынести предложение на голосование было недальновидным, не нужно было ввязываться в процедуру, которая предполагает голосование, сказал РБК эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин. В исполнительном совете ОЗХО есть те, кто против российских предложений, и те, кто не хочет ввязываться, поэтому вынося предложение на голосование, России следовало понимать, какой будет результат, учитывая атмосферу вокруг «делаСкрипаля», объясняет эксперт. После того, как ее предложение не поддержали, Москва может вернуться к действиям по процедуре, предусмотренным пунктом 4 ст. 9 Конвенции о запрещении химического оружия, говорит эксперт. Эта статья разрешает подписавшему конвенцию запрашивать информацию безо всякого голосования.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Сергей Скрипаль , ОЗХО , Великобритания
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