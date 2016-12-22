В МИД назвали формальными ответы ОЗХО по «делу Скрипаля»

Полученные Москвой ответ от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери крайне формальны. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс».

«После первого прочтения [ответов ОЗХО] можем сказать, что эти ответы крайне формальные и по большому счету не представляют собой реакции на наши претензии. Содержание этих ответов взято в проработку», — сказал Рябков.

По его словам, претензии России заключаются в следующем: расследование с участием экспертов технического секретариата ОЗХО ведется «совершенно нетранспарентно». «Наши призывы делиться информацией остаются по сути дела призывами, фактически игнорируются, но мы будем продолжать настаивать на необходимости внесения полной ясности в ситуацию», — подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, вопросы также были направлены правительствам Великобритании и Франции, но «от них ответов нет в принципе». «Это только добавляет нам убежденности, что в данном случае речь идет о грубой, очень масштабной провокации», — добавил Рябков.

Постпредство России при ОЗХО направило свои вопросы по «делу Скрипаля» в технический секретариат организации 1 апреля. В Москве поинтересовались, намерен ли ОЗХО предоставить России данные по «делу Скрипаля», которые ранее Лондон предоставил организации. Также был задан вопрос, требует ли Лондон подтвердить в ОЗХО сам факт применения против Скрипалей нервно-паралитического вещества или то, что яд относится к типу «Новичок» по западной классификации.

В Гааге 4 апреля пройдет заседание Исполнительного совета ОЗХО, созванное по инициативе российских властей. Темой заседания станет отравление Скрипалей в Британии. Президент Владимир Путин 3 апреля выразил надежду, что «в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка» в «деле Скрипалей».

Власти Соединенного Королевства обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, западные страны поддержали позицию Лондона. Впоследствии эти страны выдворили российских дипломатов. В Москве отвергают все обвинения, за высылкой сотрудников российских дипмиссий последовали зеркальные меры.