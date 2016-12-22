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Россияне назвали главных врагов страны
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Россияне назвали главных врагов страны
Политика, 07:00
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Россияне назвали главных врагов страны
Две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги, следует из опроса Левада-центра. Главными из них респонденты называют США, Украину и Европу. 23% опрошенных уверены, что «наша страна окружена врагами со всех сторон»
Президент США Дональд Трамп (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

​Левада-центр в начале декабря 2017 года провел опрос россиян (есть в распоряжении РБК) о наличии у страны врагов. ​66% респондентов на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, ответили утвердительно, 21% отрицает их наличие. Доля тех, кто считает, что у России есть враги, оказалась минимальной с 2012 года — тогда об этом заявили 63% опрошенных. Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году — тогда эту позицию разделяли 84% респондентов (в тот год начался вооруженный конфликт на юго-востоке Украины).

Левада-центр также задал открытый вопрос, кого респонденты считают врагом страны (можно было дать несколько вариантов ответа). Главными врагами России были названы США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), сторонники фундаментального ислама и запрещенного в России «Исламского государства» (5%). Государства Ближнего Востока и «те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья [президента России Владимира] Путина», получили по 4%.

Неприязненный настрой россиян социолог Левада-центра Денис Волков связал с информационным фоном. «По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны», — объясняет он. По его мнению, такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях. «США находятся в списке главных недругов России с конца 1990-х, а Европа и Украина — после начала конфликта из-за Крыма, когда Запад (и США, и Европа) однозначно поддержал Украину, — говорит Волков. — Сам конфликт с самого начала воспринимался не как российско-украинский, а как между Россией и Западом».

До Евромайдана Украина как враг не рассматривалась респондентами «даже гипотетически», отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Но после 2014 года произошел «фундаментальный сдвиг европейской политики» — ответом на него стало изменение информационной политики внутри России, считает эксперт.

Военная угроза

Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в июне 2017 года, опасность военного нападения на Россию беспокоит 38% россиян. Потенциальными источниками агрессии называют в первую очередь США (63% от тех, кто считает, что угроза нападения существует) и Украину (31%). Далее в списке идут блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания (4%), «Исламское государство» (4%), а также Сирия (3%), Германия (3%) и другие страны.

Среди «аутсайдеров» рейтинга врагов, по версии россиян, — террористы, страны Дальнего Востока, коррупция (у них по 3%). Респонденты давали и экзотические ответы (их результат не превышает статистической погрешности). Например, врагами России 2% опрошенных считают «оппозицию / пятую колонну / основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального». По 1% или меньше получили «русофобы/западники», президент Владимир Путин, либералы и сионисты.

Менее 1% воспринимают как врагов чеченских боевиков. Чеченская тема сошла с повестки дня, поскольку те теракты, которые совершаются на территории России, связываются не с Чечней, а с боевиками «Исламского государства», считает Лукьянов.

23% респондентов считают, что «наша страна окружена врагами со всех сторон», 21% называют самыми опасными врагами России «скрытых, внутренних».

Портящиеся отношения

Согласно опубликованному в конце 2017 года опросу Левада-центра об отношении россиян к странам и санкциям, доля респондентов, негативно относящихся к США, выросла за период с января до декабря 2017 года с 49 до 60%, а к ЕС — с 47 до 54% за тот же период. Доля респондентов, которые негативно относятся к Украине, выросла с 54 до 56%.

Респондентам также задали вопрос, стоит ли России и НАТО опасаться друг друга. 41% считают, что Россия представляет обоснованную угрозу для НАТО (в прошлом году так считали 37%). В то же время 57% (55% в прошлом году) опрошенных полагают, что и у России есть основания опасаться НАТО.

Если раньше Североатлантический альянс воспринимался как отдельная сила, то теперь — как придаток США, считает Лукьянов. «Россияне перестали воспринимать НАТО как что-то реальное и стали воспринимать как конкретного противника Америку. Что логично, потому что США составляют опорную единицу альянса», — считает эксперт.​

Опрос Левада-центра был проведен 1–5 декабря 2017 года среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Авторы: Владимир Дергачев, Александр Атасунцев.
Теги: Украина , Левада-центр , Европа , США , враги
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