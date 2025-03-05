Стармер назвал недопустимым втягивание Британии в войну с Россией

Лидер оппозиции Баденок указала на риск конфликта с Россией в случае атаки на британских миротворцев на Украине. Стармер заявил, что не хочет втягивания в войну, но нужно обеспечить соблюдение мирного соглашения

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Втягивание Великобритании в прямой военный конфликт с Россией — «это последнее, что кто-либо хочет видеть», заявил премьер-министр Кир Стармер в палате общин. Видео его выступления опубликовала The Independent.

Так Стармер ответил лидеру Консервативной партии Кеми Баденок. Она отметила риск столкновения, если будут атакованы британские миротворческие войска на Украине (Стармер говорил, что готов отправить их для контроля за соблюдением мирного соглашения), и спросила, может ли премьер гарантировать, что Лондон «не окажется втянут в войну».

«Весь смысл обеспечения прочного мира и любого соглашения, если оно есть, заключается в том, чтобы избежать конфликта. Чтобы обеспечить мир, нужно обеспечить гарантии любой достигнутой сделки», — сказал на это Стармер.

По мнению британского премьера, риск возобновления конфликта возникнет, если российский президент Владимир Путин «решит, что может нарушить любое соглашение».

Стармер вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном разработал план прекращения огня, который предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре». Отправка на Украину европейских миротворцев предусмотрена на втором этапе, говорил Макрон, подчеркнув, что «в ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск». Президент Украины Владимир Зеленский оценивал, что для контроля за линией разграничения потребуется 100 тыс. западных миротворцев. По данным The Washington Post, Европа рассматривает возможность отправки от 25 тыс. до 30 тыс. военных.

Президент США Дональд Трамп одобрил идею об отправке европейского миротворческого контингента на Украину после прекращения огня без участия американских войск. Он заявил, что обсуждал вопрос с российским президентом Владимиром Путиным и тот не возражает. В Кремле это не подтвердили и напомнили о позиции главы МИД Сергея Лаврова. Он называл неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».