Стармер заявил о готовности Британии отправить миротворцев на Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в палате общин заявил, что Великобритания готова играть «ведущую роль» в обеспечении мира на Украине. Об этом сообщил Sky News.
«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск», — сказал премьер.
Стармер добавил, что для успеха такой миссии необходима сильная поддержка США, и отметил, что, по его убеждению, от судьбы Украины зависит безопасность и самой Британии. Он также добавил, что решение об отправке войск будет вынесено на голосование в британском парламенте.
На саммит, запланированный еще до срыва американско-украинских переговоров, прибыли лидеры более десяти стран — членов ЕС и НАТО, а также генеральный секретарь НАТО и руководство Евросоюза. Участники саммита договорились о том, что продолжат предоставлять Киеву военную поддержку и оказывать экономическое давление на Россию. Также страны ЕС настаивают на участии Украины в любых мирных переговорах.
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