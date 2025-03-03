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Военная операция на Украине ,  
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Стармер заявил о готовности Британии отправить миротворцев на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в палате общин заявил, что Великобритания готова играть «ведущую роль» в обеспечении мира на Украине. Об этом сообщил Sky News.

«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск», — сказал премьер.

Стармер добавил, что для успеха такой миссии необходима сильная поддержка США, и отметил, что, по его убеждению, от судьбы Украины зависит безопасность и самой Британии. Он также добавил, что решение об отправке войск будет вынесено на голосование в британском парламенте.

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Фото:Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Ранее газета The Times сообщила, что британские власти призывают президента Украины Владимира Зеленского сделать все возможное для восстановления отношений с США. Однако во время визита в Лондон на экстренный саммит лидеров ЕС 2 марта Зеленский заявил, что не стал бы извиняться перед президентом Дональдом Трампом. На переговорах в Вашингтоне 28 февраля между ним и американским президентом произошла перепалка, в ходе которой Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам. После этого Зеленский досрочно покинул Вашингтон и не подписал соглашение о ресурсной сделке.

На саммит, запланированный еще до срыва американско-украинских переговоров, прибыли лидеры более десяти стран — членов ЕС и НАТО, а также генеральный секретарь НАТО и руководство Евросоюза. Участники саммита договорились о том, что продолжат предоставлять Киеву военную поддержку и оказывать экономическое давление на Россию. Также страны ЕС настаивают на участии Украины в любых мирных переговорах.

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Россия Украина Великобритания Владимир Зеленский Кир Стармер Дональд Трамп мирные переговоры
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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