Daily Mail узнала о планах Стармера и Макрона поехать с Зеленским в США

После скандальной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме и приостановки военной помощи Украине лидеры намерены выступить перед президентом США «единым фронтом», пишет газета

Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (слева на право) (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон готовы отправиться в Вашингтон с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы выступить «единым фронтом», пишет газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

2 марта британский премьер сообщил, что Лондон и Париж готовят план по прекращению огня на Украине, который они позже представят США. Позднее Макрон раскрыл детали плана. Он предусматривает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц, а после будет возможно и размещение европейских миротворцев. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель, а затем, после подписания мирного соглашения, развертывание [миротворческого контингента]», — пояснил Макрон. Французский лидер не верит в то, что США и Россия договорятся о прекращении огня. По его мнению, Россия попытается «унизить Украину через ее демилитаризацию».

На созванном в Лондоне саммите европейских лидеров Стармер заявил, что союзники «будут работать с президентом Трампом, чтобы обеспечить крепкий, справедливый и устойчивый мир, который обеспечат будущие суверенитет и безопасность Украины». Он подчеркнул, что для мира на континенте Европе нужна «сильная поддержка США».

После скандала на переговорах Зеленского и Дональда Трампа Белый дом решил приостановить военную поддержку Киева. Стармер созвонился с украинским лидером и дал ему рекомендации о том, что хотел бы услышать Трамп, в том числе признание ошибки на встрече с ним в Белом доме, писала The Telegraph. Вскоре после этого Зеленский «смягчился», отмечало издание. Украинский лидер не извинился перед Трампом, но признал, что встреча в Белом доме «не прошла так, как должно было быть». «Жаль, что это произошло именно так. Пора исправить ситуацию. Мы хотим, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными», — написал Зеленский в соцсети X. Он выразил готовность работать «под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», и заверил, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее.

На первых этапах может быть перемирие в небе и на море, «если Россия сделает то же самое». «Затем мы хотим очень быстро пройти все следующие этапы и работать с США, чтобы согласовать прочное окончательное соглашение», — заключил президент Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после решения Белого дома о заморозке помощи заявил Fox News, что Трамп готов к диалогу с Зеленским, если тот «всерьез хочет говорить о мире». «Когда они будут готовы говорить о мире, президент Трамп первым поднимет трубку телефона», — сказал Вэнс. Президент США после перепалки также говорил, что, чтобы возобновить диалог, Зеленский должен показать, что желает мира.