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Военная операция на Украине ,  
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Стармер назвал три пункта для достижения прочного мира на Украине

Премьер Стармер: для мира нужны сильная Украина, гарантии Европы и поддержка США
Сюжет
Военная операция на Украине
Для установления мира нужны сильная Украина, гарантии Европы и поддержка США, считает Стармер. Нельзя заключить сделку, которая развалится, убежден британский премьер
Кир Стармер&nbsp;и ведущая BBC&nbsp;Лора&nbsp;Кюнсберг&nbsp;в Лондоне, Великобритания
Кир Стармер и ведущая BBC Лора Кюнсберг в Лондоне, Великобритания (Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью BBC перечислил три пункта для достижения прочного мира на Украине.

По его мнению, чтобы гарантировать мир, необходимы:

  • «сильная Украина», способная бороться в случае необходимости, а также сильная позиция для ведения переговоров;
  • «европейский элемент с гарантиями безопасности»;
  • поддержка США.

«Вы не можете заключить сделку, которая развалится, и именно это беспокоит Зеленского», — заявил Стармер.

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Премьер не дал прямой ответ на вопрос, какой будет линия соприкосновения между Россией и Украиной, сказав лишь: «Очевидно, это тема для обсуждения».

Глава российского МИДа Сергей Лавров исключил заморозку конфликта по линии соприкосновения. «Были идеи: «Давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская». Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов», — убежден он. Под контролем российских военных находится около 62,6% ДНР, 98,6% ЛНР, 69,3% Херсонской и 71,9% Запорожской областей.

Стармер также заявил, что его переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским, США Дональдом Трампом и Франции Эмманюэлем Макроном привели к договоренности, что Британия вместе с Францией и, «возможно, еще с одной или двумя странами» будет работать с Украиной над «планом прекращения боевых действий». Затем этот план будет обсуждаться с Соединенными Штатами, пояснил он.

«Я думаю, что мы идем в правильном направлении», — сказал глава британского правительства.

Трамп неоднократно заявлял о возможности положить конец конфликту на Украине. «Война может скоро закончиться. <...> Я думаю, что мы можем завершить ее в течение нескольких недель, если будем действовать с умом», — говорил он на этой неделе. Однако после перепалки с Зеленским в Белом доме американский лидер заявил, что его украинский коллега «не готов к миру при участии Америки», поскольку чувствует, что участие США «дает ему большое преимущество в переговорах». «А я не хочу давать преимущество кому-то. Я хочу, чтобы был мир», — подчеркнул он. По его словам, Зеленский «сможет вернуться, когда будет готов к миру».

Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда» заявил, что к власти в США пришли люди, которые прямо говорят, что «хотят мира», но в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны.

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Персоны
Елена Чернышова
Кир Стармер Великобритания конфликт на Украине достижение мира
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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