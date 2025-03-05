The Telegraph узнала о сомнениях в успехе примирения Зеленского с Трампом

Стармер поговорил с Зеленским по телефону и дал ему рекомендации о том, что хотел бы услышать Трамп. Вскоре после разговора президент Украины «смягчился», пишет Telegraph

Кир Стармер (слева) и Владимир Зеленский (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

В Лондоне и Киеве не уверены, что попытка украинского президента Владимира Зеленского помириться с американским коллегой Дональдом Трампом сработала, пишет The Telegraph.

Британский премьер-министр Кир Стармер после решения Трампа приостановить военную помощь Украине сосредоточился на том, чтобы как можно скорее убедить главу Белого дома, что мирная сделка все еще возможна, привлечь на свою сторону европейских союзников и убедить Зеленского извиниться и вернуться за стол переговоров с США.

Как пишет газета, британская сторона контактировала с американской 4 марта «весь день на разных уровнях», пытаясь подготовить почву для возвращения Зеленского к диалогу.

В Белом доме соратники Трампа разделились во мнениях о том, как им следует взаимодействовать с украинским президентом. Госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выступают за возобновление диалога с Киевом, в то время как посланник Трампа Стивен Уиткофф и министр обороны Пит Хегсет считают, что Зеленского, как и ЕС, стоит оставить в стороне, отмечает издание.

Во вторник Стармер поговорил с украинским лидером по телефону и дал ему рекомендации о том, что хотел бы услышать Трамп, в том числе признание ошибки на встрече с ним в Белом доме.

Вскоре после разговора с британским премьером Зеленский «смягчился», пишет Telegraph.

«Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу не прошла так, как должно было быть. Жаль, что это произошло именно так. Пора исправить ситуацию. Мы хотим, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными», — написал Зеленский в соцсети X.

Британские дипломаты, однако, сочли это заявление недостаточным для возвращения Трампа за стол переговоров с Зеленским. По словам источников в Киеве, разговор Зеленского со Стармером «был тактическим шагом», чтобы обратить вспять решение о заморозке военной помощи со стороны Вашингтона. По мнению киевского дипломата, вероятность того, что Трамп вернется к мирному соглашению с Зеленским, составляет 50%.

Источник в британском правительстве более осторожен в отношении перспективы примирения. «Мы просто не знаем. Но это не выходит за рамки возможного», — сказал он.

В Лондоне считают, что украинскому президенту нужно проявить уважение к американскому коллеге и вернуться за стол переговоров, писала The Times.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил Fox News, что Зеленский показал «явное нежелание» участвовать в мирном процессе. Он выразил готовность Трампа к диалогу, если украинский лидер «всерьез хочет говорить о мире». «Когда они будут готовы говорить о мире, президент Трамп первым поднимет трубку телефона», — сказал Вэнс.