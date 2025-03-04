Вэнс: Трамп первый поднимет трубку, если Зеленский готов к миру

Вэнс заявил, что Трамп первый поднимет трубку, если Зеленский готов

Зеленский показал «явное нежелание» участвовать в мирном процессе, но если он «всерьез готов говорить о мире», дверь для него открыта, заявил вице-президент

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (Фото: Drew Hallowell / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что дверь для украинского лидера Владимира Зеленского открыта, если тот «всерьез готов говорить о мире», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс Fox News.

«Когда они будут готовы говорить о мире, президент Трамп первым поднимет трубку телефона», — сказал Вэнс.

Зеленский показал «явное нежелание» участвовать в мирном процессе, убежден он, говоря о споре в Белом доме.

Вице-президент также подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут «вечно финансировать» конфликт на Украине. Экономические гарантии для Киева, а именно восстановление страны и «обеспечение долгосрочных интересов» США, — «гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь страны, которая не воевала 30 или 40 лет», уверен он.

Некоторые европейские союзники «раззадоривают» Зеленского и убеждают его в том, что нужно «бесконечно сражаться», считает также Вэнс. У Украины не хватит людей для продолжения конфликта, а у США — оружия и денег, подчеркнул он.

Трамп 3 марта уверен, что тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не продержится долго.

Зеленский заявил, что Украине «как можно скорее» нужен «настоящий мир», и выразил надежду на поддержку США на этом пути.

Советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц назвал несколько условий для возобновления переговоров Зеленским — в частности, ему нужно извиниться за перебранку в Белом доме, подписать соглашение по полезным ископаемым и быть готовым к участию в мирных переговорах.