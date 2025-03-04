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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Вэнс заявил, что Трамп первый поднимет трубку, если Зеленский готов

Вэнс: Трамп первый поднимет трубку, если Зеленский готов к миру
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский показал «явное нежелание» участвовать в мирном процессе, но если он «всерьез готов говорить о мире», дверь для него открыта, заявил вице-президент
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс (Фото: Drew Hallowell / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что дверь для украинского лидера Владимира Зеленского открыта, если тот «всерьез готов говорить о мире», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс Fox News.

«Когда они будут готовы говорить о мире, президент Трамп первым поднимет трубку телефона», — сказал Вэнс.

Зеленский показал «явное нежелание» участвовать в мирном процессе, убежден он, говоря о споре в Белом доме.

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Вице-президент также подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут «вечно финансировать» конфликт на Украине. Экономические гарантии для Киева, а именно восстановление страны и «обеспечение долгосрочных интересов» США, — «гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тыс. военнослужащих из какой-нибудь страны, которая не воевала 30 или 40 лет», уверен он.

Некоторые европейские союзники «раззадоривают» Зеленского и убеждают его в том, что нужно «бесконечно сражаться», считает также Вэнс. У Украины не хватит людей для продолжения конфликта, а у США — оружия и денег, подчеркнул он.

Трамп 3 марта уверен, что тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не продержится долго.

Зеленский заявил, что Украине «как можно скорее» нужен «настоящий мир», и выразил надежду на поддержку США на этом пути.

Советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц назвал несколько условий для возобновления переговоров Зеленским — в частности, ему нужно извиниться за перебранку в Белом доме, подписать соглашение по полезным ископаемым и быть готовым к участию в мирных переговорах.

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Елена Чернышова
Джеймс Дэвид Вэнс Дональд Трамп Владимир Зеленский мирные переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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