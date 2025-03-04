Зеленский поговорил со Стармером перед заявлением о стремлении к миру

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

После того как Вашингтон объявил о прекращении военной помощи Украине президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом пишет Sky News.

О чем именно говорили Стармер и Зеленский, неизвестно. Однако позже Зеленский согласился со всеми требованиями Белого дома.

28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского, целью которой было подписание соглашения о полезных ископаемых. Однако политики вступили с словесную перепалку о гарантиях безопасности Украине, военной помощи со стороны США и др., после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Республиканец заявил, что президент Украины «сможет вернуться, когда будет готов к миру».

4 марта Зеленский написал в X, что готов работать «под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». По его словам, Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее. Помимо этого, Зеленский выразил благодарность американскому лидеру за поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin во время первого президентского срока Трампа (2017–2021).

Также Киев готов подписать с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых «в любое время и в любом удобном формате», подчеркнул украинский президент.