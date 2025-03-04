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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский поговорил со Стармером перед заявлением о стремлении к миру

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

После того как Вашингтон объявил о прекращении военной помощи Украине президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом пишет Sky News.

О чем именно говорили Стармер и Зеленский, неизвестно. Однако позже Зеленский согласился со всеми требованиями Белого дома.

28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского, целью которой было подписание соглашения о полезных ископаемых. Однако политики вступили с словесную перепалку о гарантиях безопасности Украине, военной помощи со стороны США и др., после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Республиканец заявил, что президент Украины «сможет вернуться, когда будет готов к миру».

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Политика
Владимир Зеленский

4 марта Зеленский написал в X, что готов работать «под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». По его словам, Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее. Помимо этого, Зеленский выразил благодарность американскому лидеру за поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin во время первого президентского срока Трампа (2017–2021).

Также Киев готов подписать с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых «в любое время и в любом удобном формате», подчеркнул украинский президент.

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Владимир Зеленский Кир Стармер телефонный разговор Военная операция на Украине Дональд Трамп мирное урегулирование
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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