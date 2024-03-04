МИД объявил немецкому послу демарш из-за утечки беседы военных о Taurus
Российский МИД объявил немецкому послу Александру Ламбсдорффу демарш после утечки записи разговора немецких военных, в котором шла речь о возможной атаке по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus, которые Берлин пока не передал Киеву.
Посла в первой половине дня 4 марта вызвали в МИД, ведомство сообщило, что потребовало от него разъяснений по поводу обнародованного разговора, который «наглядно свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины».
Посол опровергал, что встреча была связана с утечкой, по его словам, она была посвящена «различным двусторонним вопросам» и назначена заранее.
1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора немецких офицеров (по ее данным, начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектора BBC бундесвера Герхартцем и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте), в котором они обсуждали поставки Украине Taurus и удар с их помощью по «мосту на востоке» (так он назван в расшифровке, Симоньян утверждает, что речь о Крымском мосте).
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее «очень серьезной проблемой» и пообещал провести расследование. Он также заявлял, что Украине не передадут Taurus из-за риска ударов по Москве. Часть немецких политиков считают, что эти ракеты должны быть направлены Киеву.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что беседа военных Германии «говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России». Эти слова представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер назвал «абсурдной, постыдной российской пропагандой».
На встрече с послом МИД также заявил «о недопустимости продолжающихся попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии», ведомство предупредило о возможном ответе. Какие именно действия подразумевались, не уточняется. На сайте министерства перечислены два эпизода 2022 года: штраф на RT DE в размере €25 тыс. и нападение на жилой дом, где проживали сотрудники корпунктов российских СМИ.
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