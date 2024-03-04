Как утечка из бундесвера поставила под удар Шольца и доверие в НАТО Депутаты бундестага от ХДС/ХСС потребовали создать комиссию по расследованию инцидента

Германские власти начали расследование утечки разговора офицеров бундесвера о возможной поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Как этот скандал может отразиться на карьере Олафа Шольца и позициях ФРГ в НАТО, разбирался РБК

Олаф Шольц и Борис Писториус (Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press)

Что стало известно из утечки и как реагировал Берлин

Власти Германии рассчитывают в течение нескольких дней узнать подробности утечки обсуждения высокопоставленными офицерами бундесвера возможной атаки на Крымский мост с использованием дальнобойных ракет Taurus. Расследованием занимается Служба военной контрразведки (MAD). Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что федеральная прокуратура может возбудить дело по факту утечки, если будут обнаружены данные, свидетельствующие о противоправных действиях.

Запись и расшифровку этого разговора опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян. По словам Симоньян, она получила ее от «товарищей в погонах». По ее данным, обсуждение в режиме телеконференции состоялось 19 февраля; в нем приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске и Фроштедте (его имя не называлось).

Согласно расшифровке, офицеры обсуждали возможность поставок немецких дальнобойных ракет Taurus на Украину, отмечая в том числе проблемы со сроками производства и обучения украинских военных. Как следует из публикации, они намеревались обмениваться информацией через компанию — производителя ракет, чтобы Германия не стала прямой участницей конфликта. Среди прочего немецкие военные обсуждали возможность удара по Крымскому мосту, количество необходимых для этого ракет, способы их запуска и другие детали.

Ракеты Taurus (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System, «Многоцелевое управляемое моноблочное кинетическое оружие с адаптивной системой наведения на цель») — это крылатые системы класса «воздух — земля» совместного производства немецкой MBDA Deutschland и шведской SAAB. На сайте производителя сказано, что Taurus, действуя на очень малых высотах и с учетом рельефа местности, преодолевает плотную противовоздушную оборону и нейтрализует стационарные и полустационарные цели. В отличие от поставленных Украине американских и британо-французских ракет дальность немецкой превышает 500 км. В перехваченном разговоре офицеров ВВС бундесвера речь также шла о том, как Франция и Британия направляют дальнобойное оружие на Украину. Согласно расшифровке, Лондон перевозит Storm Shadow на бронеавтомобилях Ridgeback, а Париж направляет ракеты SCALP на Украину в Q7 (предположительно, речь идет об Audi Q7). Кроме того, офицеры упоминали, что на территории Украины уже находятся военные из США, Великобритании и Франции, которые помогают в обслуживании сложной западной военной техники.

Немецкие СМИ уже к вечеру 1 марта стали писать о подлинности записи. «После первичного анализа предполагается, что запись встречи подлинная. По первоначальной оценке, подделка с помощью ИИ в значительной степени исключена», — написал Der Spiegel.

2 марта последовал комментарий Минобороны ФРГ. «По нашей оценке, был перехвачен разговор внутри ВВС. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях», — заявила пресс-секретарь министерства.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал утечку во время визита в Ватикан 2 марта. Он признал, что это очень серьезный вопрос, который сейчас «тщательно, очень интенсивно и очень быстро проясняют».

3 марта с заявлением по поводу утечки выступил Писториус. Он назвал произошедшее «частью информационной войны» России против Германии. Министр отметил, что военные обсуждали различные сценарии событий, а не планы. По его словам, этот разговор не означает зеленого света для передачи крылатых ракет Taurus Украине.

Писториус не стал говорить, последуют ли за утечкой увольнения. Он сообщил, что перехваченный разговор велся через платформу Webex — возможно, по незашифрованной линии (Webex можно использовать только с определенным уровнем конфиденциальности). Писториус пояснил, что говорить о каких-то последствиях можно будет только после того, как контрразведка выяснит, была ли правильно выбрана платформа.

Москва потребовала от Берлина объяснений в связи с появлением записи. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, гибридная война Запада против России «идет полным ходом» и попытки немецкой стороны уйти от ответов будут расцениваться «как признание вины». Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил 3 марта, что попытки представить разговор офицеров бундесвера как гипотетический сценарий — ложь, а попавший в открытый доступ разговор свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией.

Правительство ФРГ отвергает такую постановку вопроса. «Заявления о том, что [этот] разговор доказывает, что Германия готовит войну против России, являются абсурдной, постыдной российской пропагандой», — сказал 4 марта представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в этот день, что содержание разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. «Сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России. Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно», — отметил он, добавив, что в Кремле рассчитывают узнать итоги обещанной ФРГ проверки.

4 марта посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф посетил МИД России. Позже он отрицал связь этого визита с утечкой. «Было приглашение поговорить на различные двусторонние темы», — заявил дипломат агентству DPA. Ламбсдорфф отказался раскрывать содержание разговора. В МИД Германии заявили, что переговоры посла были давно запланированы и он приехал на них не по процедуре вызова.

Однако МИД России заявил, что объявил послу Германии демарш и потребовал разъяснений в связи с перехватом разговора. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что этот разговор «наглядно свидетельствует о вовлеченности «коллективного Запада», включая Берлин, в конфликт вокруг Украины».

Как этот скандал может отразиться на позициях Шольца

Скандал может окончательно похоронить и без того низкий рейтинг Олафа Шольца. Согласно январским опросам, только 19% немцев довольны его работой (это худший показатель для канцлера ФРГ с 1997 года). Уже появлялась информация, что он может досрочно уйти в отставку. Немецкое издание Handelsblatt отмечает, что возможное наличие шпионов в бундесвере ставит Шольца в крайне тяжелую ситуацию.

Активной критике подвергается позиция канцлера относительно поставок Taurus на Украину. Шольц последовательно исключает такую возможность, аргументируя это тем, что ФРГ в таком случае станет участником конфликта. 4 марта он вновь подтвердил неизменность своей точки зрения. «Чтобы контролировать их применение (ракет Taurus. — РБК), нужно участие немецких солдат, это полностью исключено», — отметил канцлер. За это его критикуют как оппозиция, так и партнеры по правящей коалиции — «Зеленые» и СвДП. Когда 22 февраля бундестаг при обсуждении поддержки Украины принял резолюцию, в которой допускается отправка дальнобойного оружия, но речи конкретно о Taurus не идет, представители «Зеленых» и СвДП отметили, что были вынуждены принять подготовленный совместно с СДПГ вариант только из-за мнения канцлера, хотя выступают за поставки Taurus на Украину.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС, который предлагал резолюцию с призывом к правительству передать Киеву Taurus, теперь требует от Шольца объяснений, поскольку из перехваченного разговораследует, что украинцы гипотетически могли бы самостоятельно управлять ракетами при дистанционной поддержке немецких специалистов.

«Эти сообщения обескураживают в двух отношениях, — заявил глава парламентской фракции ХСС Александр Добриндт. — С одной стороны, очевидно, что разговоры, имеющие отношение к вопросам безопасности, прослушиваются русскими, а с другой — что федеральный канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus с помощью искажения фактов». Добриндт также заявил, что в этой ситуации не исключено создание комиссии бундестага для расследования этого случая.

Член комитета бундестага по международным делам от ХДС Родерих Кизеветтер также считает, что необходимо прояснить, «почему федеральный канцлер публично делает ложные заявления, когда говорит о необходимости участия немецких военных (в случае поставки Taurus на Украину. — РБК)».

Представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Рёттген заявил, что имидж Шольца понес серьезный ущерб в связи с утечкой. «Возникает вопрос, почему российская секретная служба и, возможно, даже вышестоящие инстанции наносят федеральному канцлеру столь серьезный ущерб, публикуя этот разговор прямо сейчас», — отметил он.

Другие представители ХДС/ХСС проявляют большую сдержанность, отмечая, что необходимо дождаться итогов расследования. Депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер сообщил, что запрос на создание комиссии по расследованию очень мал и исходит только от оппозиции.

Главный редактор Bild Роберт Шнайдер написал, что Шольц своим решением по Taurus старается выставить себя «канцлером мира», чтобы повысить рейтинг партии. В 2002 году глава правительства от СДПГ Герхард Шрёдер отверг участие бундесвера в войне в Ираке, что привело к росту его поддержки. Однако, по мнению Шнайдера, Шольц — «фальшивый канцлер мира», поскольку только усиление давления на Россию помогло бы завершить военные действия. Шнайдер уверен, что поставки Taurus «действительно произведут впечатление на россиян, о чем свидетельствует публикация прослушки разговора немецких офицеров».

Что будет с отношениями внутри НАТО

Это уже не первый скандал в связи с утечкой военной информации из Германии после начала российской военной операции на Украине. В августе 2023 года федеральная прокуратура ФРГ арестовала одного из сотрудников ведомства, которое отвечает за закупки вооружений для армии, — как сообщалось, он планировал передать российской разведке секретные данные.

А в декабре 2022 года федеральная прокуратура арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны (BND) по подозрению в государственной измене. По информации СМИ, он мог передавать Москве секретные данные о ситуации на Украине, в том числе о позициях американской системы HIMARS. Еще тогда союзники ФРГ по НАТО выражали беспокойство в связи с утечками из Берлина.

Источник Bild в одной из спецслужб Германии рассказал, что коллеги давно не доверяют спецслужбам ФРГ. «Никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: вас приглашают меньше, о важных встречах на определенные темы вы узнаете лишь потом. <...> В мире спецслужб нас считают вторым сортом, и к нам относятся соответственно: мы не в первой лиге». По его словам, почти за 80 лет ни одна западная страна не подвергалась столь интенсивной и успешной разведобработке со стороны Москвы, как Германия.

The Wall Street Journal полагает, что последняя утечка может серьезно усложнить отношения Германии с союзниками по НАТО.

Сам Олаф Шольц недавно публично выдал секретную информацию коллег по альянсу, обосновывая отказ от поставок Украине Taurus. «То, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии... Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система», — заявил он. Страны НАТО отрицают присутствие своих военных на территории Украины. Председатель комитета по международным делам палаты общин Великобритании Алисия Кернс назвала вывод Шольца «неправильным и безответственным». По ее словам, это «пощечина союзникам».

С тем, что Германия теряет репутацию надежного партнера, согласен немецкий политолог Томас Йегер — в интервью n-tv он напомнил старую шутку: «Если хотите слить информацию Москве, расскажите ее немцам».

Депутат бундестага от ХДС Кизеветтер не исключает, что вскоре могут появиться и другие перехваченные российской разведкой секретные разговоры. По мнению экс-главы немецкой внешней разведки Августа Ханнинга, утечка от 1 марта — «лишь верхушка айсберга».