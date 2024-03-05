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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщил, что утечка «возродила раскол» между ФРГ и союзниками

Bloomberg: утечка из бундесвера «возродила раскол» между Германией и союзниками
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за утечки разговора немецких офицеров «раскол» между Германией и ее союзниками по вопросу помощи Украине усилился, а Франция и Британия были особенно «раздражены», выяснил Bloomberg. Москва осуждает военную помощь Киеву
Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Friedemann Vogel / DPA / ТАСС)

Скандал с утечкой разговора офицеров Вооруженных сил Германии «возродил раскол» между ФРГ и союзниками по поводу поставок новых вооружений Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО.

По их словам, официальные лица военного блока выразили обеспокоенность по поводу «небрежной оперативной безопасности», которая привела к утечке. Один из собеседников агентства назвал предпринятые Германией меры шифрования непрофессиональными, а другой не исключил «ужесточения мер по всем направлениям, особенно в Германии».

Bloomberg отмечает, что инцидент «возродил раскол» между Германией и ее союзниками по поводу поставок оружия Украине, а также «вызвал раздражение» французов и британцев. В то же время на официальном уровне союзники специально преуменьшают важность опубликованной информации «для сохранения единства», пишет агентство.

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В перехваченном разговоре офицеров ВВС бундесвера, который 1 марта опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян, военные обсуждали возможность поставок немецких дальнобойных ракет Taurus на Украину, отмечая в том числе проблемы со сроками производства и обучения украинских военных. Среди прочего немецкие военные обсуждали возможность удара по Крымскому мосту, количество необходимых для этого ракет, способы их запуска и другие детали.

Речь также шла также о том, как Франция и Британия направляют дальнобойное оружие на Украину. Согласно расшифровке, Лондон перевозит Storm Shadow на бронеавтомобилях Ridgeback, а Париж направляет ракеты SCALP на Украину в Q7 (предположительно, речь идет об Audi Q7). Кроме того, офицеры упоминали, что на территории Украины уже находятся военные из США, Великобритании и Франции, которые помогают в обслуживании сложной западной военной техники.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал утечку «очень серьезной проблемой» и пообещал провести расследование. Он также вновь заявил, что Украине не передадут Taurus, в том числе из-за риска ударов по Москве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что беседа военных Германии «говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России». Российский МИД накануне объявил немецкому послу Александру Ламбсдорффу демарш из-за содержания разговора военных. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
утечка Германия НАТО Военная операция на Украине
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