Шольц пообещал расследовать данные о планах атаки на Крымский мост
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести оперативное расследование появления записи разговора высокопоставленных немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост, передает Die Welt.
По словам канцлера, произошедшее — «очень серьезная проблема».
«Именно поэтому сейчас это очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро выясняется», — сказал Шольц в ходе визита в Ватикан.
О том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту, утром 1 марта заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян.
Материал дополняется.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?