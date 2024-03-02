Шольц пообещал расследовать данные о планах атаки на Крымский мост

Олаф Шольц (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести оперативное расследование появления записи разговора высокопоставленных немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост, передает Die Welt.

По словам канцлера, произошедшее — «очень серьезная проблема».

«Именно поэтому сейчас это очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро выясняется», — сказал Шольц в ходе визита в Ватикан.

О том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту, утром 1 марта заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

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