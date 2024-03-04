Захарова призвала Германию взять на себя ответственность после утечки

Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Германия должна взять на себя ответственность после утечки разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы же видим эту ситуацию, когда они выходят, разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: «Надо разбираться». Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное», — сказала Захарова журналистам на Всемирном фестивале молодежи (цитата по «РИА Новости»).

Утром 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что «товарищи в погонах» передали ей 40-минутную запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность удара по Крымскому мосту. По ее данным, обсуждение состоялось 19 февраля.

Ряд российских чиновников, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, потребовали от властей Германии объяснений. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «здесь все более чем очевидно». По его мнению, «сама по себе [беседа военных] говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России».

Минобороны Германии 1 марта сообщило, что Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) «инициировало все необходимые меры», чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Канцлер Германии Олаф Шольц на следующий день назвал произошедшее «очень серьезной проблемой» и пообещал провести расследование. Министр обороны страны Борис Писториус не исключил, что немецкая Генпрокуратура заведет дело из-за утечки.